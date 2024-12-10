Бектенов поручил разработать механизм заключения договоров долевого строительства без риска для граждан

Премьер-министр Олжас Бектенов недоволен тем, как долго акиматы проводят инвентаризацию списка очередников на жилье. Также он поручил разработать механизм заключения договоров долевого строительства, полностью исключающий риски для граждан.

«Важной задачей является актуализация действующих списков очередников на жилье. Я поручал провести инвентаризацию списков. Во многих регионах она еще не завершена. Эту работу нужно ускорить», - сказал Бектенов на заседании правительства во вторник.

Он подчеркнул, что в очередях на жилье должны быть, в первую очередь, реально нуждающиеся граждане. Кроме того, он обратил внимание на рост жалоб на качество строительства и напомнил, что новым Строительным кодексом ужесточается строительный контроль и усилен архитектурный надзор, в том числе через активную цифровизацию отрасли.

Вместе с тем, по словам премьера, еще одной проблемой в отрасли является нарушение законодательства в долевом строительстве. Как сказал Бектенов, многие застройщики «в обход установленному порядку» продолжают привлекать средства дольщиков, заключают договоры без каких-либо гарантий.

«Сейчас мажилисом разработан законопроект по вопросам долевого строительства. Министерству необходимо качественно отработать с депутатами все аспекты усиления контроля процессов привлечения средств дольщиков. Также я поручаю выработать механизм по заключению договоров долевого строительства, который должен полностью исключить риски для наших граждан», - поручил глава кабмина.

Напомним, в конце апреля Бектенов поручал министерству промышленности совместно с регионами до 1 июня провести ревизию всех строящихся объектов на предмет законности и наличия документации, а по итогам ревизии в течение месяца актуализировать ранее принятую дорожную карту по проблемным объектам и обеспечить жесткий контроль по вводу всех домов в срок. Также в месячный срок он поручал разработать законодательные поправки по ужесточению мер воздействия на застройщиков и должностных лиц за незаконное строительство и внести их в проект Строительного кодекса. Тогда же премьер-министр поручал завершить работу по инвентаризации списка очередников о конца первого полугодия.