В Минздраве сообщили об эпидситуации по менингококковой инфекции

В министерстве здравоохранения РК, говоря об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции на 24 октября, сообщили, в настоящее время в республике регистрируются «единичные спорадические случаи заболевания».

С начала года зарегистрировано 85 подтвержденных случаев менингококковой инфекции.

«Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Новых случаев не зарегистрировано», - уточнили в ведомстве.

В Минздраве также напомнили, что «при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость) необходимо обратиться к врачу и следовать всем его рекомендациям». А в целях профилактики заболевания необходимо ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение плавательных бассейнов, игровых площадок в торгово-развлекательных центрах, соблюдать личную гигиену, часто проветривать помещение, ежедневно проводить влажную уборку в организованных коллективах.

«Важно провести санацию очагов с хронической инфекцией, в детском возрасте это чаще касается ЛОР-органов, поэтому визиты к детскому оториноларингологу должны быть регулярными и, по возможности, профилактическими. Необходимо употребление только кипяченной или бутилированной воды. Избегать переохлаждения, голодания, недосыпания, стресса и т.д.», - добавили в минздраве.

В сентябре сообщалось о новых случаях заболевания менингитом. Из них менингококковая инфекция подтвердилась в Актюбинской области – 1 случай, 3 случая заболевания гнойным менингитом было зарегистрировано в Алматинской области и в Актау у военнослужащего.

1 октября в Астане был зарегистрирован один случай менингококковой инфекции – в городскую инфекционную больницу госпитализирован мужчина, который приехал из Жезказгана.

Между тем на сегодняшний день в детской инфекционной больнице Астаны от вирусного менингита проходят лечение 14 детей.