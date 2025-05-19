Студент из Казахстана Гарри Азарян обвиняется в оправдании терроризма в России

Студент магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), гражданин Казахстана Гарри Азарян обвиняется в оправдании терроризма в России. Его мать Юлия Кучеренко, живущая в Караганде, рассказала корреспонденту «Власти», что обвинение строится на стенограммах высказываний ее сына во время публичных собраний организации «Рабочая власть», которые были загружены в Google Drive и регулярно могут редактироваться.

«О задержании сына я узнала 15 мая, когда мне позвонил адвокат по назначению. Он предлагал сотрудничество со следствием, сказав, что нужно склонить Гарри к полному признанию вины. От услуг этого адвоката мой сын отказался в зале суда и заключил соглашение с другим, независимым адвокатом», — рассказала Кучеренко.

В тот же день она связалась с генеральным консульством Казахстана в Санкт-Петербурге, где у нее попросили имя сына и согласились взять копию его паспорта и телефон адвоката. Больше контактов с казахстанской стороной у Кучеренко не было. Представители российских властей также не пытались контактировать с ней.

В пятницу вечером Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил Азаряна под стражу до 14 июля. По версии следователей, он «публично оправдывал» захват власти и массовые убийства в России. Студенту может грозить до семи лет лишения свободы. Свою вину Азарян не признает.

«Я не считаю себя виновным, я готов доказывать свою невиновность в суде. Я не собираюсь каким-либо образом скрываться от следствия и препятствовать ему», — заявил Азарян в суде.

Как сообщало издание DOXA, помимо Азаряна были задержаны еще пять участников организации «Рабочая власть». Сергей Кадников был отпущен в статусе свидетеля. Статус еще четверых — Олега Рубиша, Ирада Ибрагимова, Дениса Коваля и Кирилла — не ясен. У них прошли обыски. Кирилла, чья фамилия не уточняется, во время обыска избили силовики.

Кучеренко подчеркнула, что у нее мало информации о ходе задержания и его причинах. В российских СМИ она увидела фото «разгромленного» входа в комнату общежития СПбГУ и манифеста организации «Рабочая власть», распечатанные версии которого лежали на кровати.

Однако обвинения в оправдании терроризма по статье 205.2 Уголовного кодекса России Азаряну предъявляются не за манифесты, а за стенограммы высказываний, сделанных во время открытых встреч организации.

«В публикациях российских СМИ речь идет о том, что в организацию был внедрен какой-то человек, делавший стенограммы и записи собраний, на одном из которых выступал мой сын. Но эти собрания — не подполье террористов. Это открытая дискуссионная площадка. Приглашения участвовать в них публиковались в телеграм-канале “Рабочей власти”», — пояснила мать студента.

Кучеренко отметила, что обвинение российской стороны строится на стенограммах, загруженных на Google Drive, который относится российскими властями к публичным источникам информации. Однако Google Drive — это частное хранилище данных, доступ к которым по решению пользователя может быть закрыт или открыт для других людей.

«Поэтому нельзя говорить о том, что интернет привлекался для призывов к терроризму. Более того, стенограммы могут быть поддельными и могут все время редактироваться. [Если туда в любой момент кем-то может быть что-то добавлено], то не понятно, насколько они могут считаться объективными доказательствами вины», — говорит Кучеренко.

Организация «Рабочая власть», по словам Кучеренко, никогда не занималась призывами к нарушению общественного порядка или экстремистским действиям. Ее участники освещали задержания граждан России за политический активизм и экологические акции, а также поднимали социально-значимые вопросы и рассказывали о культуре рабочего класса.

«В случае “Рабочей власти” речь идет о работе дискуссионного и теоретического плана. Никаких конкретных действий, планов, никакого оружия у них не было. Молодые люди лишь дискутировали о марксизме, ленинизме и других теориях. Там нет криминала. Его можно найти только если постараться и сказать, что мечта о гибели капитализма и строительстве социализма — это призыв к терроризму», — убеждена мать студента.

В российских СМИ, как заметила Кучеренко, новость о задержании преподносится с явным негативом против ее сына. По ее словам, в сообщении суда Азарян был представлен как безработный маргинал, у которого отсутствуют какие-либо социальные связи в России, кроме отца, живущего в одном из российских городов.

«Но это не так. Он — студент, магистрант. Да, он не имеет постоянной работы, но получает помощь от родителей. Он учится, пишет статьи, участвует в научных конференциях. Пытается вести общественную работу и очень этим увлечен. Да, из-за жизненных обстоятельств мы живем на несколько городов, но у нас нормальная семья. Это не тот случай, когда человека можно назвать маргиналом без устойчивых социальных связей», — говорит мать студента.

У Кучеренко нет доступа к делу сына и она пока не понимает, может ли получить его. Сейчас она знакомится с положениями уголовно-процессуального кодекса России, пытаясь понять при каких условиях она, как родитель, может быть назначена законным представителем. Она также надеется на помощь казахстанских и международных правозащитных организаций.

Read this article in English .