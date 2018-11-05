Мир за ночь 4-5 ноября 2018 года

Вторая часть санкций США в отношении Ирана вступает в силу, Россия и Китай намерены создать трансграничную систему расчетов в нацвалютах, в Египте могут запретить ношение никаба в публичных местах, в Афганистане талибы захватили военную базу правительственной армии, спасатели подняли 105 жертв крушения индонезийского Boeing в Яванском море, в небе над Канадой столкнулись два небольших самолета, а число жертв непогоды в Италии увеличилось до 29 человек.

Вторая часть санкций США в отношении Ирана вступает в силу и затронет энергетическую отрасль, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение, сообщает ТАСС. Как заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, администрация Белого дома намерена сократить «до нуля» нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций. По его словам, американские власти работают над минимизацией дестабилизации глобального рынка. В результате будет возобновлено действие всех санкций, отмененных 16 января 2016 года. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана Первая часть санкцией вступила в силу после 6 августа и касалась автомобилестроительного сектора Ирана и куплю-продажу золота и других ключевых металлов.

Россия и Китай обсуждают создание трансграничной системы расчетов с использованием национальных валют, сообщает «РИА Новости». Как уточнил первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько, тематика взаиморасчетов рассматривалась на заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству, которое прошло в конце сентября в Шэньчжэне. «Среди прочих обсуждается тема создания трансграничной системы расчетов с активным использованием национальных валют», - сказал он. Приходько подчеркнул, что взаимные расчеты в нацвалютах – «это актуальная задача», так как «в связи с американскими санкциями необходимы новые механизмы проведения взаиморасчетов». Переход к расчетам в нацвалютах позволит существенно снизить санкционные риски и зависимость двусторонней торговли от доллара США, отметил он.

Депутат парламента Египта Хеда Агами предложила ввести запрет на ношение никаба в публичных местах, пишет газета «Известия». Парламентарий уже представила на рассмотрение соответствующий законопроект, в котором указывается, что тем, кто появится в общественном месте с полностью закрытым лицом, грозит штраф в 1 тыс. египетских фунтов ($56), при повторном нарушении взимаемая сумма возрастет вдвое. Агами также отметила, что ношение никаба вызывает проблемы в сфере безопасности. Ее поддержала член Национального совета по делам женщин Нашва аль-Хуфи, которая считает, что такой атрибут часто используется террористическими и преступными элементами для совершения противоправных действий. Она подчеркнула, что никаб не имеет отношения к религии, а запрет на его ношение не является нарушением личной свободы.

Боевики «Талибана» атаковали правительственные войска в провинциальном центре Теринкот к северу от Кандагара и в результате ночного боя захватили военную базу в этом городе и завладели оружием и техникой, пишет РБК. Базу обороняли 25 солдат и полицейских. По неподтвержденной информации половина из них была убита, остальные взяты в плен. Власти провинции Урузган, в которой находится Теринкот, подтвердили факт боев в районе базы, однако не стали сообщать подробности. Теринкот – город, который находится примерно в 100 км от Кандагара, который талибы в 1996 году провозгласили своей столицей.

Власти Индонезии продлили поиск жертв потерпевшего крушение в Яванском море самолета авиакомпании Lion Air и второго бортового самописца, сообщает ТАСС. Такое решение было принято из-за того, что множество тел остаются на дне моря. На данный момент спасатели подняли на сушу 105 жертв падения самолета, из которых опознано лишь 7. Ранее эксперты Австралии и Индонезии успешно извлекли из найденного бортового самописца последнюю информацию о полете. К расследованию также подключены сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США, представители корпорации Boeing. Специалисты из Сингапура при помощи подводного оборудования ведут поиски второго черного ящика. Напомним, что в результате крушения самолета погибли 189 человек погибли.

В небе над канадским городом Карп, в 30 км от столицы страны Оттавы, столкнулись два небольших самолета, сообщает РБК. Один из самолетов, по данным полиции, после столкновения рухнул в поле. Другой самолет после аварии был перенаправлен в международный аэропорт Оттавы, где благополучно приземлился, на его борту находились два человека. Пилот приземлившегося самолета заявил, что другой самолет врезался в дно. Между тем сколько человек находилось на борту рухнувшего самолета не сообщается. По предварительным данным, пилот потерпевшего крушение самолета погиб на месте.

Из-за непогоды в Италии погибли 29 человек, еще один считается пропавшим без вести, сообщает ТАСС. На Сицилии число жертв составило 12 человек: из-за разлива реки в провинции Палермо погибли две семьи из 10 человек, еще одна пара погибла в автомобиле, унесенном грязевым потоком. Ранее сообщалось о 17 погибших по всей Италии с понедельника из-за удара стихии. Многие погибли в результате падения деревьев, поваленных штормовым ветром. Значительно пострадали прибрежные районы, особенно в Лигурии, где оказались разорены целые курорты и туристические порты. В зоне бедствия на Сицилии правительство в ближайшее время обсудит вопрос объявления чрезвычайного положения.