Мир за ночь 14-15 ноября 2018 года

Власти Великобритании обнародовали план соглашения о Brexit, Франция закрыла дело об исчезновении экс-главы Интерпола, США потратили на войны с 2001 года почти $6 трлн, а сумма долгов по зарплате в госсекторе Украины превысила $91 млн. Тем временем биткойн упал до минимума за этот год, ученые нашли в Китае еще одну Терракотовую армию, а Nokia представила новый кнопочный телефон.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала со своим кабмином черновик соглашения по Brexit и текст политической декларации, сообщает РБК. Полный текст основного соглашения состоит из 585-ти страниц. Основные положения касаются финансовых выплат в адрес Евросоюза; гарантии прав граждан Великобритании в ЕС и европейцев – в Великобритании после Brexit; механизма, который позволяет избежать пограничного и таможенного режима между Северной Ирландией и Ирландией (после Brexit граница между ними фактически станет сухопутной границей между ЕС и Британией); взаимного доступа Великобритании и ЕС на рынки друг друга; ограничения доступа Лондона к финансовым рынкам ЕС; условий переходного периода в 21 месяц после выхода из ЕС; права Великобритании потребовать до 1 июля 2020 года продлить этот переходный период. ЕС согласился на сохранение условий таможенного режима с Великобританией, но только на условии, что Лондон не сможет самостоятельно принять решение о выходе из него.​ Еврокомиссия не исключила экстренный саммит по Brexit.

Французские власти закрыли дело об исчезновения бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя, так как следователи не нашли подтверждения слов его супруги об угрозах, а также доказательств того, что в отношении Мэн Хунвэя на территории Франции было совершено какое-либо преступление, сообщает ТАСС. Он отбыл в Китай из Франции 29 сентября и с тех пор не выходил на связь, после чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с его пропажей без вести. 7 октября власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях. После этого его жена Грэйс Мэн сообщила об угрозах в ее адрес и выразила сомнение в том, что ее муж жив.

С 2001 по конец финансового 2019 года сумма потраченных и выделенных средств США на войну составила $5,9 трлн, сообщает «РИА Новости». Если США продолжат траты в подобном масштабе, то даже в случае завершения всех войн к 2023 году суммарные расходы составят до $6,7 трлн. Согласно исследованию, проведенному Брауновским университетом, в войнах в Афганистане и Ираке, а также в ходе боевых действий в Сирии и других странах, в которых участвовали в том числе и США, погибли 480 тыс. человек, из них 244 тыс. мирных жителей, еще 10 млн человек стали беженцами. По данным Пентагона, с терактов 11 сентября 2001 года и до конца финансового 2018 года он тратит на военные действия порядка $1,7 трлн, включая не только затраты на войны в Ираке и Афганистане, но и боевые операции в ряде стран, проведение которых администрация оправдывает разрешением на борьбу с терроризмом, которое конгресс выдал Белому дому после терактов 2001 года.

Сумма долгов по зарплате в государственном секторе Украины превысила 2,565 млрд гривен (более $91 млн), треть из которых составляют долги работникам экономически активных предприятий, пишет газета «Известия». Порядка $44 млн составляет долг по зарплате работникам предприятий под управлением центральных органов исполнительной власти. Как отметил глава комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин, ситуация с долгами по зарплатам на госпредприятиях, в учреждениях и организациях год от года только ухудшается: число работников, не получающих зарплату, растет, население разочаровывается во власти. Ранее минфин Украины заявил, что стране грозит дефолт уже в следующем году, если Киев перестанет получать кредиты от Международного валютного фонда. Внешний долг Украины на конец августа составлял порядка $47,5 млрд, а совокупный госдолг уже достиг $75 млрд.

Курс биткойна снизился более, чем на 10%, и достиг нового минимума 2018 года, сообщает «Коммерсантъ». На торгах 14 ноября он упал ниже психологической отметки в $6 тыс. – до $5,754 тыс. По мнению экспертов, к концу года биткойн может опуститься до $5,3-5,2 тыс. к историческому максимуму около $20 тыс. курс биткойна приблизился в декабре 2017 года, а уже в начале 2018 года на рынке криптовалют началась стагнация. Ей удалось смениться активным ростом только ко второй половине июля, когда курс биткойна достигал $7,8 тыс.

Археологи обнаружили в Китае миниатюрную копию легендарной Терракотовой армии возрастом более 2100 лет, сообщают «Известия». Форма и масштаб захоронения указывают на то, что рядом с ним находится гробница высокопоставленного чиновника или принца. Среди найденных артефактов – несколько фигурок колесниц, пехотинцев, кавалерии и сторожевых башен, все они размером не более 140 см, а в северной части захоронения обнаружена модель павильона с фигурками музыкантов. Возраст находки дает основания полагать, что захоронение может принадлежать принцу Лю Хуну, сыну императора У-ди. Однако его гробница могла быть уничтожена при прокладке в 1960-х годах железной дороги. Терракотовая армия представляет собой захоронение более 8 тыс. статуй китайских воинов и колесниц с лошадьми в полный рост. Она располагается у гробницы первого китайского императора Цинь Шихуанди в Сиане.

Компания HMD Global представила новый кнопочный телефон Nokia 106 со сроком автономной работы до трех недель, сообщает РБК. Память телефона способна хранить до 500 сообщений и до 2 тыс. контактов. Кроме того, телефон поддерживает одновременное использование двух sim-карт, имеет жесткий поликарбонатный корпус, в телефоне есть FM-радио и светодиодный фонарик. Диагональ экрана составляет 1,8 дюйма.