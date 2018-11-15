Мир за ночь 14-15 ноября 2018 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала со своим кабмином черновик соглашения по Brexit и текст политической декларации, сообщает РБК. Полный текст основного соглашения состоит из 585-ти страниц. Основные положения касаются финансовых выплат в адрес Евросоюза; гарантии прав граждан Великобритании в ЕС и европейцев – в Великобритании после Brexit; механизма, который позволяет избежать пограничного и таможенного режима между Северной Ирландией и Ирландией (после Brexit граница между ними фактически станет сухопутной границей между ЕС и Британией); взаимного доступа Великобритании и ЕС на рынки друг друга; ограничения доступа Лондона к финансовым рынкам ЕС; условий переходного периода в 21 месяц после выхода из ЕС; права Великобритании потребовать до 1 июля 2020 года продлить этот переходный период. ЕС согласился на сохранение условий таможенного режима с Великобританией, но только на условии, что Лондон не сможет самостоятельно принять решение о выходе из него. Еврокомиссия не исключила экстренный саммит по Brexit.
Французские власти закрыли дело об исчезновения бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя, так как следователи не нашли подтверждения слов его супруги об угрозах, а также доказательств того, что в отношении Мэн Хунвэя на территории Франции было совершено какое-либо преступление, сообщает ТАСС. Он отбыл в Китай из Франции 29 сентября и с тех пор не выходил на связь, после чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с его пропажей без вести. 7 октября власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях. После этого его жена Грэйс Мэн сообщила об угрозах в ее адрес и выразила сомнение в том, что ее муж жив.
С 2001 по конец финансового 2019 года сумма потраченных и выделенных средств США на войну составила $5,9 трлн, сообщает «РИА Новости». Если США продолжат траты в подобном масштабе, то даже в случае завершения всех войн к 2023 году суммарные расходы составят до $6,7 трлн. Согласно исследованию, проведенному Брауновским университетом, в войнах в Афганистане и Ираке, а также в ходе боевых действий в Сирии и других странах, в которых участвовали в том числе и США, погибли 480 тыс. человек, из них 244 тыс. мирных жителей, еще 10 млн человек стали беженцами. По данным Пентагона, с терактов 11 сентября 2001 года и до конца финансового 2018 года он тратит на военные действия порядка $1,7 трлн, включая не только затраты на войны в Ираке и Афганистане, но и боевые операции в ряде стран, проведение которых администрация оправдывает разрешением на борьбу с терроризмом, которое конгресс выдал Белому дому после терактов 2001 года.
Сумма долгов по зарплате в государственном секторе Украины превысила 2,565 млрд гривен (более $91 млн), треть из которых составляют долги работникам экономически активных предприятий, пишет газета «Известия». Порядка $44 млн составляет долг по зарплате работникам предприятий под управлением центральных органов исполнительной власти. Как отметил глава комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин, ситуация с долгами по зарплатам на госпредприятиях, в учреждениях и организациях год от года только ухудшается: число работников, не получающих зарплату, растет, население разочаровывается во власти. Ранее минфин Украины заявил, что стране грозит дефолт уже в следующем году, если Киев перестанет получать кредиты от Международного валютного фонда. Внешний долг Украины на конец августа составлял порядка $47,5 млрд, а совокупный госдолг уже достиг $75 млрд.
Курс биткойна снизился более, чем на 10%, и достиг нового минимума 2018 года, сообщает «Коммерсантъ». На торгах 14 ноября он упал ниже психологической отметки в $6 тыс. – до $5,754 тыс. По мнению экспертов, к концу года биткойн может опуститься до $5,3-5,2 тыс. к историческому максимуму около $20 тыс. курс биткойна приблизился в декабре 2017 года, а уже в начале 2018 года на рынке криптовалют началась стагнация. Ей удалось смениться активным ростом только ко второй половине июля, когда курс биткойна достигал $7,8 тыс.
Археологи обнаружили в Китае миниатюрную копию легендарной Терракотовой армии возрастом более 2100 лет, сообщают «Известия». Форма и масштаб захоронения указывают на то, что рядом с ним находится гробница высокопоставленного чиновника или принца. Среди найденных артефактов – несколько фигурок колесниц, пехотинцев, кавалерии и сторожевых башен, все они размером не более 140 см, а в северной части захоронения обнаружена модель павильона с фигурками музыкантов. Возраст находки дает основания полагать, что захоронение может принадлежать принцу Лю Хуну, сыну императора У-ди. Однако его гробница могла быть уничтожена при прокладке в 1960-х годах железной дороги. Терракотовая армия представляет собой захоронение более 8 тыс. статуй китайских воинов и колесниц с лошадьми в полный рост. Она располагается у гробницы первого китайского императора Цинь Шихуанди в Сиане.
Компания HMD Global представила новый кнопочный телефон Nokia 106 со сроком автономной работы до трех недель, сообщает РБК. Память телефона способна хранить до 500 сообщений и до 2 тыс. контактов. Кроме того, телефон поддерживает одновременное использование двух sim-карт, имеет жесткий поликарбонатный корпус, в телефоне есть FM-радио и светодиодный фонарик. Диагональ экрана составляет 1,8 дюйма.
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