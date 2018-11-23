Мир за ночь 22-23 ноября 2018 года

США частично закрыли границу с Мексикой, Испания и Великобритания не согласовали позицию по Brexit, глава МИД Таджикистана прокомментировал бунт в худжанской колонии, американские власти хотят убедить союзников отказаться от использования продукции Huawei, а торговые площадки Китая снимают с продажи товары Dolce & Gabbana. «Роскосмос» намерен объявить конкурс на переименование ракеты «Союз-5», Мексика теряет из-за коррупции до $115 млрд в год, а в ООН заявили о критическом содержании углекислого газа в атмосфере.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой и разрешил открывать огонь по мигрантам, «если это потребуется», сообщает РБК. По его словам, среди мигрантов, движущихся к границе США, есть минимум 500 преступников, однако доказательств этой информации президент не привел. Как уточняется, Трамп подписал соответствующий указ два дня назад и уже закрыл некоторые части границы. Если США не смогут контролировать ситуацию, она будет закрыта полностью, заявил президент. Белый дом пока не опубликовал указ Трампа.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются, пишет «Коммертсантъ». При этом он подчеркнул, что его правительство «всегда будет защищать интересы Испании», и предупредил, что «если не будет изменений, они заблокируют Brexit. Телефонные переговоры премьеров двух стран, во время которых они обсудили выход Великобритании из ЕС и ситуацию вокруг Гибралтара, состоялись 22 ноября вечером. 25 ноября в Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС по Brexit, на котором должны одобрить проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Гибралтар является заморской территорией Великобритании, оспариваемой Испанией.

Во время беспорядков в худжандской колонии №3/3 в ночь на 8 ноября был обезврежен 21 бунтовщиков, сообщает Служба новостей Центральной Азии. Как заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, в бунте участвовали, в основном, отбывающие наказание за терроризм, в том числе, сторонники террористической группировки «Исламское государство». 12 из убитых заключенных отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГ, трое являлись членами экстремистских групп «Ансоруллах», «Джундуллах» и Исламского движения Узбекистана. Во время бунта были убиты двое сотрудников колонии, пятеро охранников с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу. Министр отметил, что «охранники и сотрудники колонии призвали бунтовщиков к диалогу, но заключенные продолжали сопротивление, несколько человек совершили попытку побега». В связи с бунтом в исправительном учреждении арестованы 7 сотрудников колонии, в том числе начальник колонии и начальник отдела режима.

Администрация США пытается убедить власти, интернет-провайдеров и операторов беспроводной связи в странах-союзниках отказаться от использования продукции китайской телекоммуникационной компании Huawei, сообщает ТАСС. По данным The Wall Street Journal, в число таких государств входят, в частности, Германия, Италия, Япония. США рассматривают возможность увеличения финансовой помощи в телекоммуникационной сфере тем странам, которые откажутся от этой продукции в правительственном и коммерческом секторах. США считают, что Китай может заниматься кибератаками или электронным шпионажем с помощью телекоммуникационного оборудования своих компаний, включая Huawei. Больше всего Вашингтон озабочен использованием технологий Huawei в странах, где расположены американские военные базы. В частности, у Пентагона есть своя отдельная спутниковая система связи для передачи особо секретных сообщений, однако большинство данных с американских военных объектов передается через обычные коммерческие сети общего доступа.

Dolce & Gabbana не будет продаваться в ближайшее время на некоторых торговых площадках в Китае, включая Taobao, Tmall, Jingdong Mall, Suning Tesco, Secoo и Yoox Net-a-Porter — крупнейшего в мире онлайн-ритейлера люксовых товаров, пишет «Коммерсантъ». Причиной тому стала серия рекламных роликов, опубликованных итальянской компанией в конце прошлой недели. В них китайская модель пытается есть спагетти, пиццу и канноли при помощи палочек. Ролики вызвали волну негодования китайских пользователей, они сочли рекламу расистской и сексистской. В результате компания была вынуждена отменить свой показ в Шанхае, запланированный на эту среду. Ситуацию усугубили и расистские комментарии, появившиеся на страницах официального аккаунта D&G, а также самого Стефано Габбана. В компании заявили, что оба аккаунта были взломаны хакерами и принесли свои извинения китайским пользователям.

Коррупция в Мексике ежегодно обходится стране в сумму от 5% до 10% ВВП или, как сообщает ТАСС, $57,5-115 млрд. Об этом заявил директор центра ОЭСР в Мексике для Латинской Америки Роберто Мартинес Ильескас. В 2017 году ВВП Мексики составил порядка $1,15 трлн. По мнению эксперта, мексиканскую Национальную антикоррупционную систему можно укрепить, заключая соглашения между различными государственными структурами, которые занимаются проверками финансовой отчетности. Напомним, что избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор собирается после прихода к власти начать борьбу с коррупцией. По его словам, в будущем в Мексике «не будет прощения никаким коррупционерам, никакого прощения никому, и можно будет судить президента, если он коррумпирован, его чиновников, членов его семьи». инаугурация пройдет 1 декабря. Он будет руководить страной до 2024 года.

«Роскосмос» намерен объявить конкурс, в котором можно будет выбрать название для перспективных российских ракет-носителей, пишет РБК. Однако на данный момент никто еще никаких названий не предлагал. Уточняется, что в конкурсе, вероятнее всего, можно будет принять участие в переименовании ракеты «Союз-5». Между тем сообщается, что рассматривается возможность переименования ракеты в честь реки Иртыш. Необходимые документы подготовлены, но пока не подписаны.

Как свидетельствуют данные нового доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является компетентным органом ООН, уровень содержания углекислого газа в атмосфере достиг критической точки, пишет газета «Известия». В прошлом году средняя концентрация CO2 достигла 405,5 ppm (единиц на миллион), годом ранее этот показатель составлял 403,3 ppm, а в 2015 – 400,1 ppm. Глава организации Петтери Таалас считает, что «возможности действий» по уменьшению содержания газа в атмосфере «уже почти нет». При увеличении концентрации углекислого газа и других вредных веществ в атмосфере изменения климата будут иметь «всё более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле», подчеркнул он.