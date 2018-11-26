На 15-20% обещают снизить стоимость угля в Казахстане

Министерство по инвестициям и развитию намерено снизить цены на уголь на 15-20%. Соответствующая работа уже проведена, сообщил в понедельник в ходе заседания правительства глава ведомства Женис Касымбек. В среднем по стране, проинформировал он, тонна угля сегодня стоит 15 тыс. тенге.

«По информации местных исполнительных органов, цена коммунально-бытового угля составляет в среднем 15 000 тенге, в зависимости от качества угля и расстояния до конечного потребителя», - сообщил Касымбек.

Он рассказал, что для снижения тарифов и цен на коммунально-бытовой уголь министерством и ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий разработан проект меморандума между местными исполнительными органами и реализаторами коммунально-бытового угля на тупиках. В результате чего власти планируют снижение отпускных цен с тупиков и точек розничной реализации.

«(Цена – V) угля разреза Шубарколь снизится в среднем на 15-20%. В общем объеме отгрузки угля для коммунально-бытовых нужд и населения доля Шубарколь составляет 40%. Поставляется во все регионы, кроме Восточно-Казахстанской области. Цена угля с разреза Каражыра снизится на 800 тенге или на 6%. В общем объеме отгрузки угля для коммунально-бытовых нужд и населения доля Каражыра составляет 30%. Поставляется во все регионы, кроме Карагандинской области», - проинформировал глава Мининвестиций и развития.

На примере города Астаны Касымбек объяснил, как должно произойти снижение ценообразования угля на тупиках. Так, цена на разрезе не меняется, но трейдер снижает цену на 60-70%.

«Надбавка была 2985 тенге, (трейдер – V) снижает до 885 тенге, разница составляет от 1900 до 2100 тенге. Расходы на железнодорожные перевозки от разреза Шубаркуль до Астаны составляет 1715 тенге. Расстояние между станциями – 616 км. Снижение не произошло.

На ж/д транспортные расходы от станции до эстакады составляет 1242 тенге. Снижение не произошло. Мы считаем, что здесь есть резервы по снижению, поэтому мы бы попросили антимонопольный орган изучить данную ситуацию», - попросил министр.

По его словам, надбавка реализатора с тупика составляла 2 000 тенге, они снижают на 25-30% до 1500-1700 тенге, в зависимости, если реализатор – владелец тупика или арендатор.

«После принятых мер цена угля снижается на 18%. С 13600-14500 тенге до 11200 тенге. Разница составляет 2400 тенге», - объяснил он.

Кроме того, в министерстве провели анализ ценообразования угля по городу Астана с реализацией в близлежащие населенные пункты. В частности, стоимость перевозки 7 тонн угля до населенного пункта Талапкер составляет 15 000 тенге, цена доставки за тонну угля составит 2142 тенге. Следовательно, стоимость тонны угля с доставкой потребителю составит 15 642 тенге.

«После принятых мер мы ожидаем снижение до 13 242 тенге за тонну», - подчеркнул Касымбек.

В целом с учетом подписанных меморандумов Мининвестиций и развития надеется, что цена в Акмолинской области снизится в среднем до 2 200 тенге, в Алматинской области – до 3 000 тенге, в СКО – до 2 100 тенге, в городе Шымкент – с 14700 тенге до 12150 тенге.

«Снижаются цены, в основном, на тупиках. А перевозка, транспортировка – это работа местных акиматов. Если сейчас эти работы не будут выполняться, то за счет перевозки снова может подняться то, что мы снижаем на 15-20%. Из-за транспортировки вся эта работа может свестись к нулю. Правительство со своей стороны провело большую работу. Мы заключили договоры с основными поставщиками угля, работа закончена, но теперь основная работа – до конечного потребителя (довести – V). Прошу местные акиматы взять эту работу на контроль», - поручил в свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.