Мир за ночь 26-27 ноября 2018 года

Совбез ООН отклонил запрос России по ситуации в Керченском проливе, Верховная Рада одобрила введение в Украине военного положения, а военнослужащий украинских ВМС сознался в провокации. Тем временем назначена дата выборов украинского президента, президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, автомобиль наехал на группу пешеходов в Нью-Йорке, власти КНР начали расследование факта генной модификации близняшек, а космический аппарат NASA успешно приземлился на Марсе.

Совет безопасности ООН в понедельник провел экстренное заседание по ситуации в Керченском проливе, но предложение России провести заседание по теме «Нарушение российских границ» было отклонено большинством голосов, сообщает ТАСС. В частности, за него проголосовали только четыре страны – сама Россия, Китай, Казахстан и Боливия. Воздержались Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Перу, остальные страны (США, Франция, Великобритания, Ниделанды, Швеция, Кувейт и Польша) выступили против принятия российской повестки. В результате на заседании обсудили «Письмо, направленное постоянным представителем Украины при ООН на имя председателя СБ от 28 февраля 2014 года», которое касается присоединения к России Крыма.

Тем временем Верховная Рада одобрила введение на всей территории Украины военного положения, сообщает РБК. За решение проголосовали 276 депутатов, еще 30 депутатов проголосовали против, 1 воздержался. Особый правовой режим будет действовать 30 суток, начиная с 28 ноября. Представил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов сообщил, что на период действия военного положения в Украине могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан. «В случае обострения условий, обострения военной ситуации, усиления агрессии РФ, мы должны иметь такой инструмент и такую возможность во время ведения военного положения», - уточнил он. Президент Украина Петр Порошенко обсудил введение военного положения в стране с членами СНБО в ночь на 26 ноября, а утром он подписал соответствующий указ. Военное положение введено в 10 областях страны, а также во внутренних водах Азовского моря и Керченского пролива.

А по сообщению «РИА Новости», ФСБ России опубликовала кадры опроса задержанных украинских военных, на которых старший лейтенант Андрей Драч, матрос Сергей Цыбизов и капитан третьего ранга Владимир Лесовой признались в совершении провокации, в незаконном проникновении в территориальные воды России и нарушении ее законодательства. В частности, они сообщили, что их предупредили о нарушении российской границы и что они «сознательно проигнорировали запросы по остановке», и что «действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер».

Верховная рада Украины принял постановление о назначении очередных выборов президенты страны на 31 марта 2019 года, сообщает «Коммерсантъ». Согласно октябрьскому опросу, в рейтинге кандидатов на пост президента Украины лидировала бывший премьер-министр страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, на втором месте был действующий президент Украины Петр Порошенко, на третьем – сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.

Президент США Дональд Трамп не исключил введения новых пошлин в отношении Китая на продукцию на сумму $267 млрд, если сделка с КНР не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%, сообщает «РИА Новости». Трамп также назвал «маловероятным» то, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 млрд с текущих 10% до 25%. 30 ноября – 1 декабря в Аргентине пройдет саммит «Большой двадцатки», где ожидается встреча Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином. На прошлой неделе президент США заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи.

Вечером 26 ноября в квартале Чайнатаун на Манхэттене в Нью-Йорке автомобиль наехал на пешеходов, сообщают «Известия». В результате инцидента 1 человек погиб, 6 пострадали. По данным источников телеканала NBC в полиции, наезд мог быть совершен преднамеренно, однако версия террористической атаки не рассматривается.

Власти Китая начали расследование в связи с появившейся информацией о якобы проводимом отдельными специалистами страны редактировании генов новорожденных при помощи нового метода CRISPR, сообщает ТАСС. Как заявил Госкомитет по делам здравоохранения КНР, «результаты будут опубликованы уже в ближайшее время». Ранее СМИ сообщали о том, что китайский ученый Хэ Цзянькуй помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами – двух девочек близнецов, чтобы придать их организму невосприимчивость к вирусу ВИЧ.

Космический аппарат NASA Mars InSight в понедельник совершил посадку на поверхности Марса. Как сообщает газета «Известия», Он успешно приземлился в районе марсианских вулканов купол Гекаты, гора Элизий и купол Альбор. Аппарат уже прислал первое фото: на снимке видны мелкие частицы марсианской пыли. В течение 26 земных месяцев, или одного марсианского года, на Марсе InSight будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки. Все данные аппарат будет присылать на Землю.