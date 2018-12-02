Лидеры стран G20 выступили за реформу ВТО

Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию по результатам саммита в Аргентине. Документ состоит из 31 пункта, одним из которых стало заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию, сообщает «РИА Новости».

«Международная торговля и инвестиции являются важными двигателями роста, производительности, инноваций, создания рабочих мест и развития. Мы признаем вклад в это международной торговой системы. В настоящее время она не достигает своих целей и есть возможности для улучшений. В этой связи мы поддерживаем реформирование ВТО», - говорится в документе.

Рассмотреть необходимые реформы планируется на следующем саммите G20 в Японии в июне 2019 года.

Страны G20 также подтвердили обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики и намерены проводить валютную и налоговую политику, поддерживающую экономический рост и регулирующую стабильность цен, а также договорились работать над устранением причин вынужденной миграции.

«Масштабные перемещения беженцев вызывают обеспокоенность в связи с гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подтверждаем важность совместных действий для устранения причин вынужденной миграции и удовлетворения растущих потребностей в гуманитарной помощи», - отмечается в документе.

Между тем страны, подписавшие Парижское соглашению по климату, обязались обеспечить его полное выполнение, а США, которые ранее вышли из соглашения, подтвердили свое решение и заявили о «твердой приверженности экономическому росту и доступу к энергоресурсам и обеспечению безопасности, используя все источники энергии и технологии, в то же время защищая окружающую среду».