США приостановили взносы во Всемирную торговую организацию

Годовой бюджет ВТО в 2024 году составил 205 млн швейцарских франков ($232,06 млн). США должны были внести около 11% этой суммы на основе системы сборов, пропорциональной их доле в мировой торговле. Но 4 марта делегат США сообщил на заседании ВТО по бюджету, что платежи 2024 и 2025 годов приостановлены до пересмотра взносов в международные организации, сообщили два торговых источника. Третий источник сообщил, что ВТО разрабатывает «план Б» на случай длительной паузы в финансировании.

Представитель Госдепартамента напомнил, что в феврале Дональд Трамп подписал указ, предписывающий госсекретарю в течение 180 дней провести проверку всех международных организаций, в которых состоят США, «чтобы определить, противоречат ли они интересам США».

«В настоящее время рассматривается вопрос финансирования ВТО и других международных организаций», - добавил он.

Представитель ВТО Исмаила Дьенг заявила, что взносы США уже поступили, но «застряли из-за приостановки всех платежей международным организациям». Это может повлиять на операционные возможности Секретариата ВТО.

По данным документа ВТО, по состоянию на конец декабря 2024 года задолженность США составляла 22,7 млн ​​швейцарских франков ($25,70 млн).

Согласно правилам ВТО, любой член, не выплачивающий взносы в течение более года, подвергается серии штрафных санкций. США отнесена к первой из трех таких категорий. Это означает, что ее представители больше не могут председательствовать в органах ВТО и получать официальную документацию.