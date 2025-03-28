США приостановили взносы во Всемирную торговую организацию, сообщили агентству Reuters три торговых источника.
Годовой бюджет ВТО в 2024 году составил 205 млн швейцарских франков ($232,06 млн). США должны были внести около 11% этой суммы на основе системы сборов, пропорциональной их доле в мировой торговле. Но 4 марта делегат США сообщил на заседании ВТО по бюджету, что платежи 2024 и 2025 годов приостановлены до пересмотра взносов в международные организации, сообщили два торговых источника. Третий источник сообщил, что ВТО разрабатывает «план Б» на случай длительной паузы в финансировании.
Представитель Госдепартамента напомнил, что в феврале Дональд Трамп подписал указ, предписывающий госсекретарю в течение 180 дней провести проверку всех международных организаций, в которых состоят США, «чтобы определить, противоречат ли они интересам США».
«В настоящее время рассматривается вопрос финансирования ВТО и других международных организаций», - добавил он.
Представитель ВТО Исмаила Дьенг заявила, что взносы США уже поступили, но «застряли из-за приостановки всех платежей международным организациям». Это может повлиять на операционные возможности Секретариата ВТО.
По данным документа ВТО, по состоянию на конец декабря 2024 года задолженность США составляла 22,7 млн швейцарских франков ($25,70 млн).
Согласно правилам ВТО, любой член, не выплачивающий взносы в течение более года, подвергается серии штрафных санкций. США отнесена к первой из трех таких категорий. Это означает, что ее представители больше не могут председательствовать в органах ВТО и получать официальную документацию.
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