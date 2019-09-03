Китай подал иск против США в ВТО

В министерстве торговли КНР заявили, что «в соответствии с правилами ВТО Китай будет твердо отстаивать свои законные права и интересы, решительно защищать многостороннюю торговую систему и порядок международной торговли».

Напомним, с 1 сентября США повысили с 10 до 15% пошлины на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд, а с 1 октября до 30% увеличатся тарифы на другой ряд китайской продукции стоимостью $250 млрд.

С июля 2018 года – когда США и Китай начали повышать пошлины на товары друг друга – индустрия бытовой электроники потеряла $10 млрд. По данным Ассоциации потребительских технологий (CTA), в четвертом квартале 2019 года пошлины обойдутся технологической отрасли почти в $7 млрд, что отразится на ценах. Глава СТА Гари Шапиро считает, что «непредсказуемая тарифная политика» ставит под угрозу положение американских компаний на глобальном рынке, так как им приходится тратить ресурсы на «постоянно меняющиеся правила торговли», а не на инновации.