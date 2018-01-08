​Россия не собирается покидать ВТО из-за разбирательств об импорте свинины с Евросоюзом

Вопрос выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с претензиями Евросоюза по поводу ограничений импорта свинины не рассматривается, сообщают в понедельник Ведомости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

«С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», - заявили в Минэкономразвития России.

О том, что Россия может ответить на претензии ЕС выходом из ВТО, накануне сказал первый зампред экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников. «В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», - сказал парламентарий.

Сегодня директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков заявил, что Россия созовет панель арбитров в ВТО, чтобы те установили, выполнила ли Россия решение о снятии эмбарго на ввоз свинины и свиней из ЕС. Он уточнил, что речь идет не о штрафе, как пишут некоторые СМИ, а об отзыве торговых уступок ЕС.

ВТО направила в арбитраж требование Евросоюза о взыскании с России 1,4 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины. Запрет на импорт свинины из ЕС был введен Россией в январе 2014 г. из-за вспышки АЧС в районах Евросоюза вблизи границы с Белоруссией. В августе 2016 г. арбитры ВТО признали, что отказ России от импорта некоторых продуктов ЕС не соответствует международным стандартам и нарушает правила соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер, в феврале 2017 года Россия проиграла апелляцию.

По оценке ЕС, закрыв свой рынок для европейской свинины, Россия лишила страны союза почти 25% экспорта этой продукции, что привело к перенасыщению рынка и падению цен. В 2013 г. ЕС поставил в Россию свинины на 1,4 млрд евро.