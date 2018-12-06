Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Астане

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в конце мая 2019 года в Астане. Такое решение принято в четверг в Санкт-Петербурге, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

«Принято решение, что очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к пятилетию нашего союза и к 25-летию идеи создания нашего экономического союза мы договорились, что проведем в мае следующего года в Астане», - сообщил Саркисян.

Он также добавил, что в узком составе члены совета обсудили все 15 вопросов.

«По всем дискуссионным вопросам у нас состоялось детальное обсуждение. С учетом того, что все вопросы согласованы, я предлагаю приступить в процедуре подписания этих документов», - добавил председатель коллегии.

Отметим, что провести следующее заседание в Астане предложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«В следующем году исполняется 5 лет с момента подписания договора и 25 идее, о которой я сейчас говорю. Поэтому я предлагаю провести очередное заседание в Астане в день подписания соглашения ЕврАзЭС в мае следующего года», - сказал он на заседании в узком составе.

В Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. В заседании принимает участие глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сообщалось, что лидеры стран ЕАЭС обсудят порядка 15 вопросов, в том числе вопросы цифровой повестки Евразийского экономического союза, углубления евразийской интеграции и основные направления деятельности ЕЭС на 2019 год.