Бывший глава «Астана LRT» Талгат Ардан задержан в Турции – КНБ

В комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что бывший глава ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан был задержан правоохранителями Турции, он будет экстрадирован на родину.

В КНБ напомнили, что в сентябре 2019 года генеральной прокуратурой Казахстана в министерство юстиции Турции был направлен запрос о выдаче объявленного в международный розыск Талгата Ардана. В связи с этим компетентными органами Турецкой Республики проводились соответствующие разыскные мероприятия.

«В текущем году КНБ установлено его точное местонахождение, после чего правоохранительными органами Турции проведено задержание в г. Анталья. 9 мая судом г. Анталья принято решение о депортации Т. Ардан в Казахстан и в настоящее время он содержится под стражей», - сообщили в комитете нацбезопасности.

Сейчас компетентные казахстанские органы проводят правовые процедуры по возвращению его в Казахстан.

В декабре 2021 года антикоррупционная служба сообщала, что бывший председатель правления «Астана LRT» Талгат Ардан находится в Стамбуле, ведутся мероприятия по его задержанию, а экс-заместитель акима столицы Канат Султанбеков находится в США, но из-за отсутствия двустороннего договора с Соединенными Штатами его экстрадиция в Казахстан пока невозможна. Судом заочно выдана санкция на их арест.

В мае 2023 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны заочно приговорил Ардана за растрату бюджетных средств в особо крупном размере к семи годам лишения свободы. А 11 ноября 2024 года межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес еще один приговор бывшему председателю правления ТОО «LRT» за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Дело было рассмотрено также заочно. На суде прокурор просил назначить ему 4 года и 8 месяцев лишения свободы, а окончательно – 11 лет лишения свободы. Суд в итоге приговорил Ардана к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, а путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору суда от 3 мая 2023 года, окончательно приговорил экс-главу LRT к девяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, в пользу ТОО «City transportation systems» взыскан материальный ущерб в размере свыше 85 млрд тенге.