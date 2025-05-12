Для покрытия дефицита воды в Астане прорабатывают три проекта на 63,6 млрд тенге

Несмотря на то что дефицита воды в Астане нет, в министерстве промышленности и строительства прорабатывают вопрос реализации еще трех проектов на сумму 63,6 млрд тенге, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе вице-министр ведомства Куандык Кажкенов.

Вице-министр напомнил, что ранее в Астане был дефицит воды и для решения вопроса в конце 2023 года была введена в эксплуатацию насосно-фильтровальная станция №3. На сегодняшний день при суточном потреблении воды в 350 тыс. кубометров мощность трех фильтровальных станций составляет 410 тыс. кубометров.

«То есть, с учетом развития, на сегодняшний день дефицита нет», - заверил Кажкенов.

Вместе с тем, по его словам, прорабатывается еще несколько проектов. Первый проект – это строительство насосно-фильтровальной станции №4 и строительство водовода им. Сатпаева.

«В данный момент проектно-сметная документация находится в процессе разработки. Тем самым она позволит обеспечить население питьевой водой в объеме 200 тыс. кубических метров в сутки», - добавил вице-министр.

Второй проект – это строительство водовода от Нуринского месторождения подземных вод. По нему предполагается дополнительный приток воды порядка 38 тыс. кубометров в сутки, проектно-сметная документация по нему уже готова. А ориентировочная стоимость проекта составляет порядка 56 млрд тенге.

Третий проект – это технический водовод от насосной станции «Тельмана», стоимостью 17,6 млрд тенге. Сейчас проект на стадии проработки.

«В текущем году из местного бюджета будет выделено порядка 3,2 млрд. Все это даст нам возможность в будущем, с учетом высокого темпа развития нашей столицы, обеспечить соответствующие (условия – В.). Дефицита воды не будет», - заверил Кажкенов.