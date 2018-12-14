Оптовые цены на товарный газ в Казахстане снизят до 17,5%

Министерством энергетики по согласованию с министерством национальной экономики РК утвержден приказ от 10 декабря 2018 года, предусматривающий внесение изменений и дополнений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 15 мая 2018 года «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке».

Согласно внесенным изменениям, предусматривается снижение предельных оптовых цен на товарный газ в пределах от 3,8 % до 17,5 % в зависимости от региона.

На основании этого Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ примет соответствующие приказы по снижению розничных цен на газ для тепло- и энерговырабатывающих предприятий на выработку тепла для населения и электроэнергии с выделением их в соответствующие категории потребителей, указывается в сообщении Минэнерго.

Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев сообщал, что оптовые цены на товарный газ будут снижены с 1 января 2019 года на 6-15%. Снижение оптовых цен позволит снизить конечные цены для электростанций, что, соответственно, даст снижение тарифов на электроэнергию.