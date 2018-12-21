Лишь 17% из похищенных денежных средств возмещено за три года – Генпрокуратура

На заседании Координационного совета правоохранительных органов под председательством генерального прокурора Казахстана Кайрата Кожамжарова рассмотрены вопросы противодействия наркопреступности и возврата похищенных активов. На заседании было отмечено, что проблема распространения и транзита наркотиков остается реальной угрозой безопасности для стран Центральной Азии и требует усиления мер всех заинтересованных органов в данном направлении, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Глава надзорного ведомства указал, что, несмотря на снижение наркопреступлений (в среднем на 9%), не уменьшается число наркозависимых и преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Изъято 97 тонн различных наркотиков, в том числе 387 кг героина, а выявляемость наркосбытчиков снизилась в текущем году на 30%, а только 30% уголовных дел заводится на сбытчиков наркотиков. Большой объем наркотиков беспрепятственно проходит через казахстанскую границу и изымается спецслужбами сопредельных государств, подчеркнул Кожамжаров. Он акцентировал внимание на ослаблении оперативных позиций уполномоченных подразделений правоохранительных и специальных органов, по его словам, их основные силы направлены на борьбу с рядовыми потребителями. Кожамжаров отметил необходимость усилить работу правоохранительных и специальных органов по выявлению каналов поставки наркотиков и их сбытчиков, а органам пограничного и таможенного контроля указано на необходимость установления действенного заслона наркотрафику на границе, обновления в этих целях инспекционного оборудования.

Также предложено пересмотреть критерии оценки деятельности подразделений по борьбе с наркобизнесом. По мнению Генпрокурора, она должна проводиться по числу пресеченных каналов и привлеченных к уголовной ответственности наркодиллеров. Министерству здравоохранения рекомендовано наладить объективный учет наркозависимых, а министерству образования – пересмотреть подходы к профилактике наркомании, особенно среди молодежи. Как отметил Кожамжаров, «широкая антипропаганда наркомании должна являться постоянной составляющей профилактических мер и образовательного процесса». Вместе с тем министру внутренних дел предложено инициировать перед правительством разработку и принятие новой государственной программы по противодействию наркомании - последняя такая программа реализована в 2016 году.

Также на заседании рассмотрены принимаемые меры по возмещению ущерба государству, причиненного преступлениями и возврату похищенных активов из зарубежа. Генпрокурор сообщил, что с 2015 года из похищенных денежных средств возмещено только 17%. Следственные органы не ориентированы на поиск и арест активов подозреваемых, отсутствует должная претензионно-исковая работа по уголовным делам, где лица освобождены от ответственности. Выборочной проверкой прокурорами выявлены 86 фактов не наложения ареста на имущество преступников, которые продали и вывели свои активы. В этой связи Кожамжаров поручил подготовить соответствующее указание в адрес правоохранительных органов о принятии комплекса мер по установлению и возврату похищенных средств государству и гражданам.

Он также ориентировал уполномоченные ведомства более активно применять передовые методы поиска и ареста преступных активов, в том числе с использованием сведений подразделений финансовой разведки зарубежных коллег. А перед министерством юстиции поставил задачу ускорить доработку ІТ-системы для автоматической проверки имущества должников, а также повысить ответственность судебных исполнителей.