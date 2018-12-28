В Шымкенте и Туркестане меняются подходы к налогообложению
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Назарбаев подписал поправки по вопросам административно-территориального устройства
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал законы «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан и противодействия теневой экономике».

Законом «О внесении изменений в некоторые конституционные законы по вопросам административно-территориального устройства» уточняются подходы в части выборов и организации судебной системы. Поправки вносятся в конституционные законы «О выборах в РК» и «О судебной системе и статусе судей в РК». В частности, в городах Туркестан и Шымкент будут построены здания областных судов, на которые из бюджета планируется выделить 2,7 млрд тенге и 4,2 млрд тенге соответственно.

Вторым законом в связи с изменением статуса города Шымкент и образования Туркестанской области в этих регионах меняются подходы к налогообложению на имущество и землю, также поправки касаются реформирования службы экономических расследований, введения налоговой амнистии для субъектов МСБ.

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