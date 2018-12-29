Мир за ночь 28-29 декабря 2018 года

Президент США пригрозил закрыть границу с Мексикой в случае отсутствия финансирования строительства там стены, Стаффан де Мистура заявил об опасности вывода американских войск из Сирии, а Белый дом опроверг информацию о сокращении военного присутствия в Афганистане. В Хабаровском крае снежная лавина накрыла 11 человек, в Египте в результате взрыва туристического автобуса погибли 4 человека, во Франции арестовали трех участников движения «желтых жилетов» за имитацию казни президента, а семья погибшего при крушении лайнера Lion Air пилота подала иск к компании Boeing. Tesla назначила двух новых независимых директоров, а Германия построит в Данию туннель под морем.

Как сообщает Русская служба ВВС, президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если конгресс не выделит средства на строительство на ней стены, которая предотвратила бы поток нелегальных мигрантов. «Мы будем вынуждены полностью закрыть границу, если обструкционисты-демократы не дадут нам денег на завершение стены и не изменят смехотворные законы о миграции, которые висят ярмом на нашей страна», - написал Трамп в своем Twitter. В американском конгрессе уже почти неделю не могут прийти к согласию и утвердить финансирование ряда правительственных учреждений. В частности, демократы отказываются утвердить финансирование постройки стены на границе (это $5 млрд), а республиканцы без утверждения финансирования стены отказываются подписывать документ о выделении денег правительству. Это в свою очередь привело к частичной остановке работы правительственных структур, так называемому шатдауну. Сотни тысяч федеральных служащих либо отправлены в неоплачиваемые отпуска, либо продолжают работу, не зная, когда получат за нее зарплату.

Уходящий со своего поста спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявил о риске усиления позиций террористической группировки «Исламское государство» после вывода американских войск из Сирии. «Подобный риск существует, и в особенности в том случае, если не будет найдено инклюзивное политическое решение», - цитирует его РИА Новости. Де Мистура отметил, что вывод войск особенно ударит по курдам, и добавил, что этот народ – «очень важный компонент в Сирии, который нельзя ни в коем случае игнорировать». Вместе с тем он считает, что США могут продолжить участвовать в сирийском урегулировании на дипломатическом уровне. Напомним, что президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над ИГ в Сирии и о выводе из страны американских военных, которых насчитывается около 2 тыс. человек. Они вместе с курдскими формированиями контролировали территории на востоке и северо-востоке.

Представитель Совета национальной безопасности Гаррет Маркиз заявил, что президент Дональд Трамп не приказывал Пентагону вывести войска из Афганистана. «Президент не принял решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане, и он не поручил министерству обороны начать процесс вывода американских войск из Афганистана», - цитирует представителя Белого дома агентство Bloomberg. Ранее СМИ сообщали, что Трамп собирается в ближайшее время значительно сократить военное присутствие США в Афганистане и приказал вывести 7 тыс. солдат. Всего в Афганистане находится около 14 тыс. американских военных, которые в основном занимаются поддержкой местной армии.

Несколько снежных лавин сошло в поселке Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края, под снегом оказались 11 человек, сообщает ТАСС. ЧП произошло рано утром 29 декабря. Сначала снежная лавина сошла на находящуюся в поселке компрессорную станцию золотодобывающей компании, где был один человек. К нему на помощь выдвинулась группа спасателей золотодобывающего предприятия из 10 человек, их накрыла еще одна лавина. После этого сошла другая лавина на пути к станции. Между тем по данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, четверо из 11 человек, попавших под лавину, найдены живыми. Это сотрудники золотодобывающего предприятия из числа тех, кто после первого схода снега отправился на поиски своего коллеги. Их состояние удовлетворительное, они пока не были госпитализированы. Между тем в районе происшествия работают сотрудники золотодобывающего предприятия и администрации поселка, местные жители – всего более 50 человек. Организованы работы по расчистке снега, поиску и спасению людей с помощью бульдозерной и инженерной техники. В Хабаровске в готовность приведен вертолет Ми-8 регионального авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и оперативной группой МЧС на борту. Однако пока метеоусловия в Николаевском районе из-за циклона не позволяют спасателям вылететь.

РИА Новости сообщают, что в результате взрыва туристического автобуса в Египте погибли 4 человека, еще 11 пострадали. Взрыв произошел в пятницу в 18.15 по местному времени в момент, когда автобус с туристами из Вьетнама двигался по улице эль-Марьютыя в Каире недалеко от знаменитых пирамид Гизы. Взрывное устройство, скорее всего, было приведено в действие дистанционно. В автобусе находились 14 вьетнамских туристов, а также водитель и гид. В результате инцидента ранения получили 11 туристов и водитель автобуса, погибли трое туристов и гид – гражданин Египта. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что автобус самовольно отклонился от безопасного охраняемого туристического маршрута.

Во французском городе Ангулем по подозрению имитации казни президента Франции Эмманюэля Макрона арестованы три участники протестного движения «желтых жилетов», сообщает РБК со ссылкой на газету Sud-Ouest. По данным издания, на прошлой неделе двое мужчин и одна женщина обезглавили куклу, изображающую Макрона. 28 декабря их вызвали в полицейский участок и поместили под арест. Прокуратура открыла расследование по факту «подстрекательства к преступлению и оскорблению».

Семья одного из пилотов самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, погибшего в катастрофе 29 октября, подала в суд в Чикаго (штат Иллинойс) иск против корпорации Boeing, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press. Истцы утверждают, что установленные в самолете датчики показывали неверную информацию, из-за чего была активирована система автоматического выравнивания носа лайнера, что и стало, предположительно, причиной катастрофы. В исковом заявлении также подчеркивается, что экипажу не предоставили достаточных инструкций. Ранее иски к Boeing подали семьи нескольких жертв катастрофы.

Компания Tesla сообщила, что ввела в состав совета директоров двух новых независимых директоров в рамках соглашения об урегулировании претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По данным «Коммерсанта», один из них – основатель и исполнительный председатель компании Oracle Ларри Эллисон, вторая – директор по управлению персоналом в крупнейшей в мире аптечной компании Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томпсон. Ранее SEC обязала Tesla пригласить двух новых независимых директоров после разразившегося в августе скандала с выводом Tesla с биржи и превращения ее в частную компанию. Комиссия по ценным бумагам и биржам провела проверку этого заявления и объявила, что Илон Маск ввел в заблуждение инвесторов. В рамках урегулирования претензий Маск также вынужден был покинуть пост главы совета директоров компании, в ноябре на его место была назначена Робин Денхолм, прежде бывшая одним из директоров совета.

Власти ФРГ одобрили план строительства туннеля, соединяющего Германию и Данию, стоимость которого оценивается более чем в $8 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Туннель под дном моря через пролив Ферман-Бельт будет иметь протяженность 19 км. Его предполагается проложить между германским островом Фемарн и датским островом Лоллан. Внутри туннеля будут проходить четырехполосная автострада и две колеи железной дороги для движения в обоих направлениях. Заявка на строительство туннеля между Фемарном и Лолланом была подана в 2013 году, однако ее рассмотрение затянулось на годы из-за возражений защитников окружающей среды. Датские власти одобрили проект еще в 2015 году. Строительство этого объекта будет завершено к 2024 году. Стоимость строительства туннеля должна составить 52,6 млрд датских крон или $8,1 млрд.