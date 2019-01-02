Число жертв ЧП в Магнитогорске достигло 14 человек

Тела 14 человек, в том числе одного ребенка, извлечены из-под завалов дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа, сообщает РИА Новости.

В больницах остаются пятеро пострадавших. Накануне спасатели нашли под завалами еще одного выжившего – одиннадцатимесячного мальчика, его в тяжелом состоянии эвакуировали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Между тем судьба порядка 30 человек все еще неизвестна, спасатели продолжают разбор завалов и обследуют остальные 11 подъездов дома.

Напомни, взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме около 4:00 мск 31 декабря, в результате чего обрушился один из подъездов. По данным МЧС, разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек.