Число жертв ЧП в Магнитогорске достигло 14 человек

Судьба еще порядка 30 человек остается неизвестной
Тела 14 человек, в том числе одного ребенка, извлечены из-под завалов дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа, сообщает РИА Новости.
Еще по теме:
- В российском Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
- Назарбаев соболезнует президенту Индонезии в связи с гибелью людей в результате цунами
- Из-за проблем с двигателем самолет Air Astana рейсом Франкфурт-Атырау экстренно сел в Уральске
- В Турции произошло крушение скоростного поезда
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые