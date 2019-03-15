Мир за ночь 14-15 марта 2019 года

Переговоры президентов США и Китая по заключению торгового соглашения переносятся на более поздний срок, британские парламентарии проголосовали за отсрочку Brexit, конгресс отменил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах, Boeing приостановила поставки 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии, а за полтора года зарегистрированы десятки жалоб пилотов на проблемы с полетами Boeing 737 MAX. Международное сообщество собрало для Сирии $7 млрд, США намерены ввести санкции против Китая за «притеснения уйгуров», Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива, два топ-менеджера уходят в отставку после сбоя в работе Facebook, беспилотный корабль Starliner компании Boeing запустят к МКС в конце апреля, а «Союз МС-12» с тремя космонавтами на борту успешно запущен с Байконура и уже состыковался с МКС.

Переговоры президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина по заключению торгового соглашения переносятся с конца марта на более поздний срок, сообщает РБК. Как заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин, сторонам нужно больше времени для переговоров. При этом он подчеркнул, что стороны «работают добросовестно», стараясь прийти к соглашению «как можно скорее». «Предстоит еще много работы, но нас устраивает положение, в котором мы находимся», — подчеркнул Мнучин.​ Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран может пройти в конце марта, так как стороны находятся на финальной стадии переговоров. Пекин готов снять ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую и автомобильную продукцию, а Вашингтон в свою очередь готов отменить большинство санкций, наложенных на китайские товары в 2018 году.

Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку выхода из Евросоюза, пишет «Коммерсантъ». Ранее Brexit был намечен на 29 марта, теперь же кабмин должен обратиться к ЕС с просьбой перенести его на 30 июня. Инициативу поддержали 412 депутатов, против переноса высказались 202. Теперь Лондон может принять участие в ближайших выборах в Европарламент. До этого Палата общин Великобритании приняла решение не выходить из Евросоюза по «жесткому» сценарию. Соответствующую поправку поддержали 312 парламентариев, против высказались 308. Между тем если до 20 марта парламент не поддержит соглашение, дату Brexit потребуется вновь перенести. Премьер-министр страны Тереза Мэй ранее высказывала опасения, что длительная отсрочка может сделать нерелевантными результаты референдума 2016 года о выходе страны из ЕС.

Конгресс США проголосовал за отмену введенного президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения, сообщает Русская служба ВВС. Резолюцию об отмене режима ЧП поддержали 59 сенаторов, в том числе 12 республиканцев, 41 сенатор проголосовал против. Республиканцы объяснили свое решение опасениями, что в будущем президенты смогут узурпировать полномочия конгресса по финансированию правительства и использовать тактику введения ЧП для финансирования нужных им программ. «Никогда еще не было такого, чтобы президент просил финансирование, конгресс ему отказывал, а президент пользовался законом о чрезвычайном положении 1976 года, чтобы все равно потратить деньги», - отметил сенатор Ламар Александер. Он напомнил, что еще основатели США предоставили конгрессу право утверждать расходы, чтобы у президента не было слишком много власти. «Этот контроль над исполнительной властью – важнейший источник нашей свободы», - считает сенатор. Другой сенатор-республиканец Джерри Моран считает, что «использование чрезвычайных полномочий в этих обстоятельствах нарушает конституцию, ставит страну на путь сосредоточения власти у исполнительных органов». Голосовать против резолюции, подготовленной демократами, призывал однопартийцев лидер республиканцев Митч Макконнелл. Между тем Трамп до голосования написал в своем Twitter, что если республиканцы проголосуют за отмену режима ЧП, они поддержат спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, а также «преступность и демократов с открытыми границами». Напомним, Трамп 15 февраля подписал указ о введении режима ЧП, чтобы получить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Корпорация Boeing приостанавливает поставки своего самолета 737 MAX после того, многие страны запретили полеты этих лайнеров, сообщает РБК. Представитель компании Чаз Биккерс уточнил, что приостановлены поставки самого продаваемого лайнера 737 MAX на фоне распоряжения Федерального управления гражданской авиации США (FFA) о временной приостановке полетов этих самолетов. «Мы продолжаем производить самолеты 737 MAX, параллельно оценивая, как ситуация, включая потенциальные ограниченные возможности, повлияет на наш производственный процесс», - сказал он. Накануне Boeing после переговоров с FAA, Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), авиационными властями и клиентами по всему миру «в целях предосторожности и чтобы заверить пассажиров в безопасности полетов» рекомендовала временно приостановить полеты всех самолетов 737 MAX по всему миру.

Между тем CNN со ссылкой на данные системы отчетности о безопасности полетов, созданной Федеральной авиационной администрацией США (FAA), сообщает, что с 2017 года подано 23 жалобы от членом экипажей на проблемы, связанные с полетами Boeing 737 MAX, сообщает Многие из этих жалоб охарактеризованы как «не очень серьезные», но две связаны с непредвиденным снижением лайнеров в воздухе, еще две – с неожиданном подъемом и проблемой выравнивания судна. Конкретная модель самолета не приводится.

Представители более чем 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в Брюссель для участия в третьей международной донорской конференции по Сирии. За два дня международное сообщество собрало $7 млрд в качестве гуманитарной помощи сирийскому населению и беженцам, сообщает ТАСС. Как уточнил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис, «две трети от этой суммы обязались выделить ЕС и отдельные страны - члены сообщества». Кроме того, еще $2,4 млрд будут выделены на 2020 год и последующий период. Таким образом, участники конференции собрали на $1 млрд больше, чем в прошлом году и чем ожидалось собрать в нынешнем. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок отметил, что в этом году для удовлетворения потребностей народа Сирии и сирийских беженцев необходимо в целом около $8 млрд. Кроме того, участники конференции обсудили последние события в Сирии и состояние переговоров по урегулированию кризиса в этой стране, выразив по ее итогам полную поддержку политическому процессу под эгидой ООН и призвав к активным усилия по борьбе с терроризмом.

США рассматривают возможность введения санкций против Китая за нарушение прав мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономной районе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино. «Мы привержены тому, чтобы привлекать к ответственности виновных в этих нарушениях. Мы рассматриваем введение санкций”, - сказал он. Госдеп в среду представил ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире в 2018 году, в котором обвинил Китай за нарушение прав мусульман-уйгуров в СУАР. В докладе также говорится, что КНР является авторитарным государством, где нарушаются права меньшинств, допускаются избиения, убийства и издевательства над заключенными, людей безосновательно задерживают на неопределенный срок, а также страной, где власти не уважают права граждан и постоянно нарушают их свободы, бесцеремонно вмешиваются в частную жизнь. Китайский Синьцзян в последнее время часто обсуждается мировыми СМИ и различными организациями в свете того, что там действуют так называемые центры перевоспитания для мусульман-уйгуров, а также для представителей различных меньшинств. Как заявляют китайские власти, учреждения в первую очередь предназначены для лиц, оказавшихся под влиянием террористической и экстремистской идеологии, но подозреваемых в совершении незначительных правонарушений, которые не предполагают уголовного наказания, или лиц, которые могут быть освобождены от уголовного преследования.

Израильские войска атаковали цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщают РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу. Жители анклава заявили об авиаударах по объектам в столичном городе Газе и южном Хан-Юнисе. Удары наносятся спустя несколько часов после запуска из палестинского анклава двух ракет по израильскому Тель-Авиву, где впервые с 2014 года сработали сирены воздушной тревоги. Ракетный обстрел обошелся без пострадавших и материального ущерба. Ни одна из палестинских группировок не взяла на себя ответственности.

Два топ-менеджера, в том числе один из ключевых работников Крис Кокс, уходят в отставку после серьезного сбоя в работе приложений Facebook, пишут «Известия». Об этом сам Кокс сообщил на своей странице в социальной сети. Он выразил признательность главе компании Марку Цукербергу, однако не сообщил точную причину своего ухода из Facebook. Также свой пост оставил Крис Дэниел, который отвечает за мессенджер WhatsApp. 13 марта пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру столкнулись со сбоем в работе соцсетей. По словам представителей компании Facebook, которой принадлежат все ресурсы, неполадки не связаны с DDoS-атакой.

Американский беспилотный корабль Starliner компании Boeing отправят на Международную космическую станцию (МКС) в апреле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. «Американская сторона довела до российской информацию о дате запуска беспилотного корабля Starliner – 29 апреля. Через сутки после старта корабль должен причалить к МКС. Планируется, что 7 мая Starliner покинет станцию и возвратится на Землю», - сказал собеседник, не исключив при этом перенос запуска на май. Ранее сообщалось, что запуск корабля Starliner к МКС в пилотируемом режиме намечался на 27 августа. На нем будет находиться экипаж из астронавтов НАСА Майкла Финка и Николь Аунапу Манн, а также астронавта Boeing Кристофера Фергюсона. После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов корабль Starliner будет сертифицирован НАСА для штатных полетов на МКС.

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» с новым экипажем успешно стартовал с «Байконура» и уже в автоматическом режиме пристыковался к российскому модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС. Корабль доставил к МКС членов длительной экспедиции МКС-59/60 – космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавтов NASA Ника Хейга и Кристину Кох. Продолжительность их пребывания на станции составит 204 суток. 29 марта должен состояться первый в истории выход двух женщин в открытый космос, его выполнят астронавты NASA Кох и Энн Макклейн, которая прибыла на станцию 3 декабря 2018 года. В мае будет выполнен выход по программе российского сегмента, его выполнят Алексей Овчинин и Олег Кононенко (на станции также с 3 декабря), космонавты снимут оборудование, которое стояло на экспонировании. Напомним, что Овчинин и Хейг должны были прилететь к МКС в октябре 2018 года, однако после запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария – один из боковых блоков повредил корпус ракеты. Члены экипажа не пострадали, поскольку система аварийного спасения корабля «Союз МС-10» сработала в штатном режиме.