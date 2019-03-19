Мир за ночь 18-19 марта 2019 года

В Каракасе снова произошло массовое отключение электричества, Boeing вмешивалась в проверку безопасности собственных самолетов, президент США Дональд Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности, глава полиции Парижа уволен после акции «желтых жилетов», а действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, как собирается возвращать Крым. Тем временем NASA сообщило о мощном взрыве метеорита в районе Камчатки, в ООН заявили, что свыше 2 млрд людей в мире лишены доступа к воде, в конгрессе призвали администрацию Трампа не сокращать военное присутствие в Ираке, в Китае хирург впервые провел операцию на мозге по сети 5G, а глава Warner Brothers уволен после обвинений в связи с актрисой.

В столице Венесуэлы Каракасе и близлежащих населенных пунктах произошло отключение электричества, сообщает «Коммерсантъ». По данным местных СМИ, причиной, предположительно, стал взрыв на электрической подстанции к востоку от Каракаса. Официальной информации от властей Венесуэлы пока не поступало. Напомним, на прошлой неделе Каракас и более чем 20 штатов Венесуэлы остались без электричества из-за сбоя. Национальная электрическая компания Венесуэлы сообщила, что причиной стала диверсия на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американских империалистов».

У компании Boeing была возможность повлиять на проверку безопасности собственных самолетов, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Часть программного обеспечения для управления полетами модели 737 MAX проходила сертификацию у самих сотрудников Boeing, работавших на аутсорсе. 7 лет назад Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявляло, что компания имеет слишком большое влияние при оценке безопасности ее собственных самолетов. Ранее Seattle Times выяснила, что американский регулятор, ссылаясь на отсутствие финансирования и ресурсов, на протяжении многих лет делегировал Boeing все больше полномочий для оценки безопасности, а компания, в свою очередь, проводила анализ с критическими недостатками. Между тем по данным The Wall Street Journal, прокуратура и Министерство транспорта США начали проверку обстоятельств выдачи FAA разрешения на полеты самолетов Boeing 737 MАХ. В частности, системы стабилизации самолета (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Эта функция автоматически определяет положение носа лайнера относительно линии горизонта и предназначена для предотвращения сваливания при низкоскоростном полете с опущенным носом. Именно ее называют среди возможных причин крушения 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года.

Президент США Дональд Трамп перечислил министерству внутренней безопасности $100 тыс. – четверть зарплаты, которую он получил за работу на посту главы государства, сообщает ТАСС. «Хотя пресса не любит об этом писать, а мне от них это и не надо, я отдаю свою годовую зарплату президента в размере $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эту я отдаю министерству внутренней безопасности», - написал Трамп в своем Twitter, прикрепив к записи снимок чека на сумму в $100 тыс. Как напоминает агентство, после победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей $400 тыс. в год, однако по закону ее необходимо выплачивать. Тогда президент США объявил, что намерен отдавать ее на благотворительные цели.

Руководители комитетов по вооруженным силам, иностранным делам и разведке палаты представителей конгресса США призвали администрацию президента Дональда Трампа не сокращать американское присутствие в Ираке, сообщает РИА Новости. Как говорится в заявлении конгрессменом, «в этот критический момент было бы ошибкой уходить от Ирака, поскольку он стремится защитить свой суверенитет от внутренних и внешних угроз и превратиться в процветающую, жизнеспособную демократию». «Мы призываем администрацию продолжать взаимодействовать с конгрессом в целях обеспечения стабильного будущего для иракского народа», - отмечается в заявлении. По мнению конгрессменов, для обеспечения стабильности и безопасности Ирака в будущем необходимо «продолжать американское участие» в судьбе этой страны, в том числе по дипломатической линии. Это касается продолжения программ по подготовке иракских вооруженных сил и правоохранительных органов, сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, оказания гуманитарной помощи пострадавшим от ИГ. В связи с этим в конгрессе приветствуют намерение администрации США выделить $340 млн на помощь религиозным и этническим общинам Ирака. Заявление конгрессменов сделано на фоне планов Ирака разработать закон о разрыве соглашения по безопасности с США, что приведет к выводу из страны американских военных советников.

Правительство Франции подвело итоги субботней 18-й акции протеста «желтых жилетов», сопровождавшейся погромами. По данным газеты «Коммерсантъ», префект Парижа Мишель Дельпюэш отправлен в отставку, обсуждается запрещение субботних демонстраций в уязвимых местах столицы и крупных городов – не только на Елисейских Полях в Париже, но и на площадях в Бордо и Тулузе. После того как 80% магазинов и учреждений на главной улице Парижа были разгромлены «желтыми жилетами», премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил, что демонстрации на Елисейских Полях будут запрещены при малейших признаках опасности. Этого не было сделано в прошлую субботу, несмотря на прямые призывы руководителей «желтых жилетов» прибегнуть к насилию. Полиция не смогла остановить беспорядки, как считает премьер, потому что была «связана» нерешительными и запаздывающими командами: бойцам было запрещено использование резиновых пуль и шумовых гранат, на улицы не были выведены дополнительные подразделения. Вина за это возложена на руководство столичной полиции.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV рассказал, какими мерами собирается вернуть контроль Киева над Крымом, сообщает ТАСС. В частности, по словам Порошенко, его план включает: расширение санкционного компонента против РФ из-за оккупации Крыма; «азовский пакет» санкций относительно немедленной деоккупации Керченского пролива и Азовского моря, восстановление свободы судоходства; координацию усилий относительно судебных процессов, в том числе в ООН против РФ в связи с нарушением ряда конвенций ООН. Все это, по мнению украинского президента, приведет к тому, что «Россия вынуждена будет принимать позицию международного сообщества, потому что плата за невыполнение решений ООН, за невыполнение решений относительно взятых на себя международных обязательств для России будет расти, и это приведет к освобождению Крыма политико-дипломатическим путем». При этом Порошенко отметил о неготовности договариваться с российским руководством. Ранее Порошенко заявлял, что вопрос возвращения Крыма и Донбасса станут первоочередным после президентских выборов 31 марта.

Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли, который произошел над акваторией Берингова моря близ побережья Камчатки, пишут «Ведомости». При этом метеорит не долетел до поверхности планеты 26 км. Он вошел в атмосферу 18 декабря 2018 года, его скорость составляла 32 км/с. Сила взрыва оценивается в 173 килотонны, что в 10 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. За последние 30 лет мощнее этого был только взрыв метеорита «Челябинск» в феврале 2013 года, отмечает издание. Событие долгое время оставалось незамеченным, поскольку произошло в удаленном и безлюдном месте – над морем. Данные о взрыве зафиксировали военные спутники, которые передали эту информацию ученым NASA, а те в свою очередь выясняют, видел ли взрыв кто-то из пилотов, поскольку в том районе проходят маршруты многих авиарейсов.

Свыше 2 млрд людей в мире лишены доступа к воде и гигиене. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в докладе о мировом развитии водных ресурсов, представленном в Женеве ЮНЕСКО и Координацией деятельности ООН по воде и санитарии (UN Water) в преддверии Всемирного дня водных ресурсов. В документе отмечается, что в мире 3 человека из 10 лишены доступа к безопасной питьевой воде, 6 из 10 не имеют доступа к санитарным услугам, управление которыми обеспечивало бы их безопасность, а каждый девятый практикует открытую дефекацию. Почти половина из тех, кто пьет воду из незащищенных источников, проживает в Африке к югу от Сахары. В этих регионах всего 24% населения имеют доступ к безопасной питьевой воде. Значительные различия в доступе к водным ресурсам существует и внутри стран, особенно между богатыми и бедными слоями населения. Эксперты отмечают, что в мире также растет число конфликтов, связанных с водными ресурсами. Так, в 2000-2009 годах их было 94, а в 2010-2018 годах – 263. По словам председателя UN Water и президента Международного фонда развития сельского хозяйства Жильбера Унгбо, «если деградация окружающей природной среды и неконтролируемое давление на глобальные водные ресурсы будут продолжаться нынешними темпами, то к 2050 году 45% мирового валового внутреннего продукта и 40% мирового производства зерна окажутся под угрозой», а к 2030 году мир не сможет гарантировать для всех доступ к чистой и безопасной питьевой воде.

В китайском городе Санья хирург провел операцию, находясь на расстоянии в 3 тыс. км от пациента, с помощью сети 5G, пишут «Известия». Доктор Линг Жипей подключился к экранам, установленным в операционной палате больного, и с благодаря специальным устройствам установил в мозг пациента чип, который обеспечивает глубокую стимуляцию мозга и определяет состояние человека с болезнью Паркинсона. В течение трех часов хирург управлял процессами «в режиме реального времени», используя мобильный интернет, работающий по технологии 5G. После процедуры пациент пришел в себя и сообщил о своем хорошем самочувствии.

Гендиректора кинокомпании ​Warner Bros. Кевина Цудзихара уволили после внутреннего расследования, которое провели из-за обвинений в сексуальных связях с актрисой, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. Газета отмечает, что расследование было проведено после статьи в The Hollewood Reporter, где говорилось, что у Цудзихары была сексуальная связь с актрисой Шарлоттой Кирк. Издание ссылалось на их переписку, из которой следовало, что Цудзихара обещал ей использовать свое положение для того, чтобы она получала главные роли в кино. При этом актриса получила две эпизодические роли в фильмах «8 подруг Оушена» и «В активном поиске». В статье также говорится, что режиссер Бретт Рантер обвинял актрису в попытке вымогательства.