Президент Казахстана указал на важность оперативного решения возникающих в стране проблем

В Акорде под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошло совещание, в котором приняли участие руководитель администрации президента Асет Исекешев, его заместители, а также помощники главы государства.

«В ходе совещании были рассмотрены вопросы реализации внутренней и внешней политики, социально-экономического развития, а также обеспечения безопасности и деятельности правоохранительных органов», - сообщает Акорда.

Токаев обратил внимание на необходимость качественного исполнения программ в данных сферах и других областях жизнедеятельности населения, а также указал на важность оперативного и эффективного решения возникающих проблем по всем направлениям.

Кроме того, президент Казахстана подчеркнул, что необходимо обеспечить координацию работы по указанным направлениям, контроль за исполнением всех поручений возложены на администрацию президента.