Назначен управделами президента

49-летний Ерлан Баттаков, выпускник Карагандинского политехнического института, работает в Управлении делами президента с 2007 года, в последние два года был первым замом управляющего. В разные годы работал

58-летний Нурлан Онжанов, выпускник Университета Гумбольдта, работал в системе МИДа, был вице-министром иностранных дел, послом Казахстана в Германии. Дважды - в 2007-2008 годах и с 2014 года до настоящего времени - работал помощником президента.

Прежние управделами президента Абай Бисембаев и начальник канцелярии президента Махмуд Касымбеков покинули администрацию президента после отставки Нурсултана Назарбаева со своего поста. Они продолжат работу непосредственно с ним, получив должности управделами первого президента и начальника канцелярии первого президента соответственно.