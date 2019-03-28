В Минобороны озвучили список погибших при крушении Ми-8

Министр обороны Нурлан Ермекбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета в Кызылординской области военнослужащих и пообещал принять все меры, чтобы не допустить подобных ЧП в будущем.

«При выполнении воинского долга в результате крушения вертолета ВВС вооруженных сил РК 27 марта в ходе плановых учений погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту вертолета. Коллектив минобороны выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Погибшие военнослужащие честно и добросовестно выполняли свой воинский долг. Во всей частях Вооруженных сил проведены митинги, где личный состав почтил память погибших боевых товарищей минутой молчания», - сказал Ермекбаев, добавив, что министерством будут приняты меры по оказанию моральной и материальной помощи семьям погибших.

Также он сообщил, что к месту происшествия немедленно направлена специальная комиссия Минобороны.

«По поручению верховного главнокомандующего ВС начато расследование причин и обстоятельств крушения. Будут приняты все меры по недопущению подобных случаев в будущем», - заверил Ермекбаев.

Также в Минобороны озвучили список погибших военнослужащих: Роман Костыгов, майор, 1985 г.р., Тимур Кудайбердиев, майор, 1985 г.р., Аслан Айтбаев, лейтенант, 1994 г.р., Данияр Конырбай, майор, 1985 г.р., Сабыр Токбаев, майор, 1977 г.р., Сырым Масалим, капитан, 1989 г.р., Кайрат Нурсапанов, сержант 3 класса,1973 г.р., Мурат Шарипов, старший сержант,1979 г.р., Асхат Абдулманат, младший сержант,1982 г.р., Айдын Абдильдинов, ефрейтор,1978 г.р., Куаныш Сартыкбаев, ефрейтор,1986 г.р.,Омирхан Каукаев, ефрейтор,1990 г.р., Мирас Жуматаев, ефрейтор,1991 г.р.