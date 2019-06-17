Токаев подписал соответствующий указ
  • 166
Бахыт Султанов стал министром торговли и интеграции
Фото astana.gov.kz

Бахыт Султанов возглавил новое министерство торговли и интеграции. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщила Акорда.

«Назначить Султанова Бахыта Турлыхановича министром торговли и интеграции Республики Казахстан», - говорится в документе.

Бахыт Султанов родился в 1971 году в Алма-Ате. В 1994 году окончил КазНТУ по специальности инженер-электрик, а годом позже - Казахскую государственную академию управления по специальности экономист. Был министром экономики и бюджетного планирования, заместителем руководителя администрации президента. В 2013 году был назначен заместителем премьер-министра РК и министром финансов. На пост главы минфина переназначался три раза - в 2014, 2015 и 2016 годах. 11 сентября прошлого года был назначен акимом столицы и освобожден от этой должности 13 июня этого года.

Как сообщается на сайте главы казахстанского правительства, премьер-министр республики Аскар Мамин уже представил коллективу вновь созданного министерства торговли и интеграции их руководителя. Он отметил, что у Султанова есть «необходимый опыт для организации работы нового государственного органа и качественного выполнения поставленных задач». Премьер выразил уверенность, что он обеспечит качественное выполнение важных задач, поставленных перед новым министерством.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
На площади «Астана» женщина вскрыла себе вены
Новости
В Алматы появился баннер «Не мой президент»
Новости
В Казахстане затруднен доступ к мессенджерам и соцсетям
Новости
В районе площади «Астана» в Алматы идут задержания
Новости
В Казахстане после короткого перерыва вновь заблокированы соцсети и мессенджеры
Новости
На площади «Астана» в Алматы снова начались задержания