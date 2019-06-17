Бахыт Султанов стал министром торговли и интеграции

«Назначить Султанова Бахыта Турлыхановича министром торговли и интеграции Республики Казахстан», - говорится в документе.

Бахыт Султанов родился в 1971 году в Алма-Ате. В 1994 году окончил КазНТУ по специальности инженер-электрик, а годом позже - Казахскую государственную академию управления по специальности экономист. Был министром экономики и бюджетного планирования, заместителем руководителя администрации президента. В 2013 году был назначен заместителем премьер-министра РК и министром финансов. На пост главы минфина переназначался три раза - в 2014, 2015 и 2016 годах. 11 сентября прошлого года был назначен акимом столицы и освобожден от этой должности 13 июня этого года.

Как сообщается на сайте главы казахстанского правительства, премьер-министр республики Аскар Мамин уже представил коллективу вновь созданного министерства торговли и интеграции их руководителя. Он отметил, что у Султанова есть «необходимый опыт для организации работы нового государственного органа и качественного выполнения поставленных задач». Премьер выразил уверенность, что он обеспечит качественное выполнение важных задач, поставленных перед новым министерством.