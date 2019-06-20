В Турции 128 человек приговорили к пожизненному заключению за попытку военного переворота

В Турции осудили более 200 человек, обвиняемых в попытке военного переворота в стране в 2016 году, сообщает РБК со ссылкой на Haberturk.

Всего суд в Анкаре вынес различные приговоры в отношении 224 военных, 128 из них получили пожизненные сроки с отягчающими обстоятельствами. При этом сообщается, что 16 высокопоставленных генералов получили в совокупности 141 пожизненный срок. Среди них бывший командующий Военно-воздушных сил Турции Акын Озтюрк, бригадный генерал Хакан Эврим и экс-глава одной из бригад жандармерии Али Осман Гюрджан, которых следствие признало одними из главных организаторов попытки военного переворота.

Вместе с тем 33 человека, проходивших по этому делу, были оправданы.

В марте прошлого года суд приговорил к пожизненному заключению 65 офицеров военно-морских сил.

Попытка военного переворота в Турции состоялась в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Участниками мятежа стали военные. Тогда погибли 104 мятежника и 47 гражданских, были задержаны более 1,5 тыс. человек. В организации мятежа власти страны обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Всего в стране по подозрению в причастности к попытке переворота были арестованы 50,5 тыс. человек, в отношении 168,8 тыс. были проведены судебные разбирательства.