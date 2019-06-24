Жара сохранится на юге Казахстана в ближайшие три дня

Жаркая погода без осадков сохранится в южной половине Казахстана 25-27 июня, местами здесь будет +40°С, сообщает РГП «Казгидромет».

«Лето окончательно вступило в свои права. Жаркая и без осадков погода ожидается в южной половине республики, на которую осуществляется вынос очень теплого воздуха с районов Ирана. В предстоящие трое суток дневная температура предполагается +30+35°С, местами +37+40°С, на крайнем юге до +44°С», - говорится в прогнозе.

Между тем на северную половину Казахстана после кратковременного повышения температуры воздуха и прекращения осадков опять смещается холодный атмосферный фронт с северных районов Европейской части России. По данным синоптиков, с ним ожидаются дожди, местами возможно сильные, грозы, порывистый ветер и понижение температуры.