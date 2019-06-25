Три человека задержаны за мародерство в Арыси – МВД

Три человека задержаны в городе Арысь, где произошел взрыв склада боеприпасов на территории воинской части, зафиксированы два случая мародерства. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«В городе работает 75 нарядов полиции для того, чтобы не было фактов краж и похищений. Уже задержано три человека, которыми совершено два преступления – разграблен один магазин и кража из одного жилого дома», - сообщил Тургумбаев.

По его словам, в настоящее время по периметру города выставлены посты, ведется досмотр выезжающего автотранспорта.

«Практически никого в городе не осталось. Имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды. Доступ граждан в город запрещен», - подчеркнул министр.

В целом, по информации министра, на горячую линию поступило свыше 11 тыс. звонков. В настоящее время, ввиду разлета взрывов снарядов, затрудняется тушение пожаров на самих складах войсковой части. Поэтому, как отметил Тургумбаев, из города были эвакуированы фактически около 41 тыс. граждан, 39 тыс. выехали самостоятельно, 2815 человек были эвакуированы.

«В городе работает 23 пожарных расчета, были локализованы пожары в 19 жилых домах, 9 хозпойстройках, а также 14 природных возгораний - в степи загорелась трава», - добавил он.

Всего, по данным МВД, для эвакуации населения и обеспечения охраны общественного порядка задействованы 357 сотрудников ЧС, 345 полицейских, 580 военнослужащих Нацгвардии, а также 1 вертолет «ЕС-145» и 3 пожарных поезда. В поселке Сарыарык Ордабасинского района создан областной оперативный штаб.

Накануне министр обороны Нурлан Ермекбаев заверял, что «все дома и кварталы находятся под охраной полиции и военнослужащих вооруженных сил».

«Поэтому мы можете не переживать за сохранность своего имущества, никакого мародерства, грабежей там не будет», - отмечал министр.