Будет запрещена продажа любых видов электронных сигарет
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В Сан-Франциско запретят электронные сигареты
Фото AP

Сан-Франциско (штат Калифорния) станет первым городом в США, в котором запретят продажу электронных сигарет, сообщает ТАСС.

В пользу такого решения проголосовал во вторник городской совет, являющийся законодательным органом Сан-Франциско, его также поддержала мэр города.

На территории города будет запрещена продажа любых видов электронных сигарет, которые не получили сертификат о безопасности от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Сейчас такое разрешение не получила ни одна компания-производитель. Запрет затронет как продажу в магазинах на улицах города, так и заказы на адрес в Сан-Франциско в онлайн-магазинах.

«Мы должны принять меры, чтобы защитить здоровье молодежи Сан-Франциско и уберечь будущие поколения горожан от этого пагубного пристрастия», - пояснила мэр города Лондон Брид.

Документ вступит в силу в течение 30 дней после подписания мэром, а в полной мере он начнет функционировать примерно в течение полугода.

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