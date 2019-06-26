В Сан-Франциско запретят электронные сигареты

В пользу такого решения проголосовал во вторник городской совет, являющийся законодательным органом Сан-Франциско, его также поддержала мэр города.

На территории города будет запрещена продажа любых видов электронных сигарет, которые не получили сертификат о безопасности от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Сейчас такое разрешение не получила ни одна компания-производитель. Запрет затронет как продажу в магазинах на улицах города, так и заказы на адрес в Сан-Франциско в онлайн-магазинах.

«Мы должны принять меры, чтобы защитить здоровье молодежи Сан-Франциско и уберечь будущие поколения горожан от этого пагубного пристрастия», - пояснила мэр города Лондон Брид.

Документ вступит в силу в течение 30 дней после подписания мэром, а в полной мере он начнет функционировать примерно в течение полугода.