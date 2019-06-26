Число жертв ЧП в Арыси увеличилось до 3 человек

Число жертв взрывов боеприпасов в Арыси увеличилось до 3 человек, сообщили в комитете по ЧС МВД РК.

«По данным управления здравоохранения Туркестанской области за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, 3 человека погибло», - говорится в сообщении КЧС.

Как уточняется, третий погибший является военнослужащим, он скончался в больнице.

Также сообщается, что на территории города силами службы пожаротушения КЧС ликвидированы 52 пожара, из них одно в здании кафе, 24 в жилых домах, 10 – в хозяйственных постройках и 17 природных пожаров.

Сотрудники департамента полиции Туркестанской области, Национальной гвардии продолжают патрулировать город, по периметру Арыси выставлены посты.

«В результате проведенной министерством обороны аэровизуальной разведки, с применением беспилотного летательного аппарата установлено, что на территории войсковой части открытое горение отсутствует, сохраняется 3 очага тления», - добавили в КЧС.

14 группами саперных подразделений МО общей численностью 145 человек проводятся работы по очистке неразорвавшихся боеприпасов территории города, железнодорожной станции и путей, территории войсковой части. Обнаружено 24 боевых снаряда, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой.

В целом по состоянию на 6:00 среды группировка сил и средств от МВД, задействованная в ликвидации ЧС и ее последствий, составляет 1251 человек личного состава и 188 единиц техники.

Всего из города эвакуированы более 3,5 тыс. человек. В эвакуационных пунктах города Шымкент и районов Туркестанской области размещено более 1700 человек.