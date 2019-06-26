В совет общественного доверия должны войти представители СМИ – Токаев

«В своей предвыборной платформе я поставил задачу трансформации политической системы. В его основе – транспарентность работы госорганов, укрепление конструктивного взаимодействия СМИ и государственных органов в решении общенациональных задач. Я поручил открыть онлайн-приемные, личные блоги руководителям государственных органов всех уровней. Вы знаете, я инициировал создание Национального совета общественного доверия. Сейчас ведутся консультации по его составу. Считаю, что представители СМИ также должны войти в состав Совета», - цитирует Токаева «Казинформ» с торжественного собрания по случаю профессионального праздника работников СМИ.

Глава государства подчеркнул, что в условиях стремительных социально-политических изменений роль журналистского сообщества в жизни страны и общества значительно возрастает.

«Здоровая консолидация отечественного медиасообщества, ответственная гражданская позиция журналистов, их объективность – это составляющая успешной работы в информационном пространстве. Со своей стороны государство продолжит поддержку СМИ», - пообещал он.