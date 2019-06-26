В совет общественного доверия должны войти представители СМИ – Токаев

Государство продолжит поддержку СМИ, пообещал он
В состав Национального совета общественного доверия должны войти представители СМИ, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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