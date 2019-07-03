Акции против миграционной политики Трампа прошли в США

По всей Америке проходят акции протеста против миграционной политики властей США. Одна из таких акций состоялась в Вашингтоне у Белого дома, сообщает РИА Новости .

Во вторник президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении $4,6 млрд на решение проблем на границе с Мексикой. Документ предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных мигрантов.

Вечером в сквере у Белого дома собралось несколько сотен человек с транспарантами: «Мы требуем справедливости», «Семьи должны оставаться едиными», «Нет лагерям (для детей нелегалов –V)». Как отмечается, главное недовольство у протестующих вызывает содержание детей нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Также толпа скандировала «Чего мы хотим? – Закрыть лагеря! Когда мы этого хотим? – Сейчас!» и «Лагеря задержания должны исчезнуть».

Под такими же лозунгами прошли акции еще в более чем 100 городах США. Митингующие требовали закрыть лагеря временного содержания для беженцев, где для них не созданы нормальные условия; прекратить выделять средства на задержание и депортацию семей нелегалов и воссоединить семьи, члены которых оказались разлучены в США из-за политики властей.

Ранее возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания нелегальных мигрантов в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу. Некоторые мигранты, в том числе и дети, скончались во время содержания в таких центрах.