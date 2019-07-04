В Казахстане планируют внедрить систему ранжирования дорог по уровню безопасности

На базе Национального центра качества дорожных активов в этом году будет создана система управления дорожными активами. Также планируется внедрить систему ранжирования дорог по уровню безопасности, сообщил и.о. генерального директора центра Замир Сагинов.

«Что дает эта система? В течение 3-4 лет мы проведем диагностику всей сети дорог, то есть, оцифруем всю информацию, объект конструкции, когда и какие виды ремонта проводились. Будут рекомендоваться виды и объемы, сроки проведения ремонта. По оценке Всемирного банка, не вовремя проведенный ремонт увеличивает затраты 2-3 раза. Поэтому, каждый гражданин может посмотреть свою дорогу, узнать проблемные места, а также участвовать в этом процессе», - цитирует Сагинова «Казинформ».

Он также сообщил, что в перспективе планируется интеграция с системами Минфина, чтобы все бюджетные процедуры были прозрачными.

Кроме этого, «в ближайшей перспективе» планируется внедрить систему ранжирования дорог по уровню безопасности – от одной до пяти звезд.

«Одна звезда – это небезопасная дорога, 5 звезд – безопасная дорога, как например Нур-Султан – Щучинск, Нур-Султан – Темиртау. Учитывая, что объемы строительства и ремонта дорог значительно возрастает, повышаются коррупционные риски. Поэтому на базе центра при поддержке агентства по противодействию коррупции создается проектный офис, где будут анализироваться коррупционные риски на всех стадиях, приниматься решения по цифровизации всех бизнес-процессов. Все будет в открытом доступе для каждого гражданина», - рассказал Сагинов.