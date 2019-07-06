Токаев поблагодарил казахстанцев за вклад в становление столицы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы и поблагодарил каждого за вклад в становление города.

«Дорогие соотечественники! Уважаемые жители столицы! Наша столица – город Нур-Султан – это яркое олицетворение успехов Казахстана. Судьбоносное решение первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева о переносе столицы имеет огромное историческое значение для нашего народа. Благодаря воле и решимости Елбасы в центре Евразии вырос крупный политический, экономический, культурный и образовательный центр. Весь Казахстан получил мощный импульс к развитию, прогрессу и созиданию», - говорится в поздравлении.

Он отметил, что город за короткий срок «стал архитектурным достоянием Евразии», «благодаря уникальным сооружениям, современным технологиям градостроительства столица стала известна во всем мире».

«Расцвет столицы – это заслуга Елбасы и народа Казахстана. Все регионы нашей страны внесли вклад в строительство города Нур-Султан, который стал символом единения всех казахстанцев. Именно здесь бьется сердце нашей Родины, именно здесь принимаются все судьбоносные решения во имя светлого будущего нашего государства. Как президент Республики Казахстан благодарю каждого гражданина нашей страны за вклад в строительство и становление города», - подчеркнул Токаев.

Глава государства поздравил всех с Днем столицы и пожелал счастья, здоровья, благополучия.