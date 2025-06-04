В Южной Корее избрали нового президента

Новым президентом Южной Кореи избран кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён, сообщает Русская служба ВВС . Он набрал более 49% голосов, а его основной соперник, кандидат от правящей партии «Сила народа» Ким Мун Су, – 41%.

Ли Чжэ Мён, выступая перед своими сторонниками, пообещал «подавить восстание» и не допустить «военного переворота».

В ходе предвыборной кампании Ли обвинял Кима и его соратников по партии «Гражданская сила» в том, что они потворствовали попытке отстраненного президента Юн Сок Ёля ввести военное положение и пытались помочь ему удержаться у власти.

При этом сам Ли Чжэ Мён обвиняется в нескольких уголовных преступлениях, судебные разбирательства по которым отложены до окончания президентских выборов. В частности, он обвиняется в нарушении избирательного законодательства и в принуждении свидетеля к даче ложных показаний во время судебного процесса в 2019 году. Если его признают виновным, ему придется сложить полномочия.

Ожидается, что результат голосования будет утвержден в среду, после чего президент будет приведен к присяге и вступит в должность официально.

Ли Чжэ Мён уже участвовал в прошлых президентских выборах в 2022 году, но уступил Юн Сок Ёлю с минимальным перевесом (менее 1%).

Выборы президента в Южной Корее проходили в течение трех дней. Явка оказалась высокой – почти 80%, чего в стране не было с 1997 года.

Также впервые за 18 лет в выборах не участвовали женщины-кандидаты.

Бывший президент Юн Сок Ёль 3 декабря прошлого года попытался ввести в стране военное положение, приказав военным взять под контроль парламент. Это привело и к масштабному политическому кризису в стране.

14 декабря парламент, в котором большинство мест принадлежит оппозиции, проголосовал за импичмент Юна, 15 января он был арестован, а 4 апреля Конституционный суд подтвердил импичмент, после чего были назначены внеочередные выборы президента.