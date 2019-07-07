Во Флориде в результате взрыва в ТЦ пострадали 23 человека

При взрыве в торговом центре в городе Плантейшн, штат Флорида, пострадали 23 человека, сообщает ТАСС .

Один из 23-х пострадавших является несовершеннолетним, двое находятся в тяжелом состоянии. Как отметил заместитель начальника службы пожарной охраны города Джоэл Гордон, большинство из тех, кто пострадал, в момент взрыва находились в помещении тренажерного зала.

По словам Гордона, прибывшие к месту инцидента сотрудники службы пожарной охраны зафиксировали утечку газа, однако пока точно неизвестно, она ли стала причиной взрыва, обстоятельства произошедшего выясняютя.

«Мы пока ничего не исключаем. Мы не можем подтвердить, что утечка газа привела к взрыву. Мы подозреваем, что это было так», - сказал он.