Шаимова назначена вице-министром нацэкономики

Она будет замещать Мадину Жунусбекову «на период учебного отпуска», указано в сообщении.

40-летняя Айгуль Шаимова – выпускница Евразийского университета им. Гумилева, Академии финансовой полиции, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

Работала в финансовой полиции, агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генпрокуратуре, Совете безопасности.

В 2014-2016 годах была руководителем аппарата агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. В 2016 году занимала пост вице-министра по делам государственной службы. С сентября 2016 года была зампредом агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.