Она была зампредом агентства по делам госслужбы и борьбе с коррупцией
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Шаимова назначена вице-министром нацэкономики
Фото Службы центральных коммуникаций

Постановлением правительства Айгуль Шаимова назначена на должность вице-министра национальной экономики, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Она будет замещать Мадину Жунусбекову «на период учебного отпуска», указано в сообщении.

40-летняя Айгуль Шаимова – выпускница Евразийского университета им. Гумилева, Академии финансовой полиции, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

Работала в финансовой полиции, агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генпрокуратуре, Совете безопасности.

В 2014-2016 годах была руководителем аппарата агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. В 2016 году занимала пост вице-министра по делам государственной службы. С сентября 2016 года была зампредом агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

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