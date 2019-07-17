Владелец Louis Vuitton обогнал Гейтса в списке самых богатых людей мира

Его состояние оценивается в 108 млрд.
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно поднялся на вторую строчку сразу в двух рейтингах богатейших людей мира – агентства Bloomberg и журнала Forbes, пишут Ведомости. До этого второе место в списках занимал основатель Microsoft Билл Гейтс.
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