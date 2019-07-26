Жумагалиев установил сертификат безопасности на свой телефон

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев все же установил национальный сертификат безопасности на свой телефон. Продемонстрировал он это сегодня журналистам в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций. То есть спустя четыре дня спустя после заседания правительства, когда он не смог ответить на поставленные перед ним вопросы.

«В первую очередь, я бы хотел продемонстрировать то, что я установил сертификат. Мне пришло соответствующее sms, и я без каких-либо проблем это осуществил», - показал телефон Жумагалиев.

Он также сообщил, что данный сертификат безопасности государственные служащие используют уже полтора года на своих компьютерах. И только за последний месяц этот сертификат безопасности позволил выявить более 8 млн фактов вирусной активности и защитить от 130 тыс. кибератак, которые сегодня «осуществляются на госорганы и госслужащих».

«Мы конечно, госслужащие, продолжим работу с сертификатом безопасности, а гражданам на добровольной основе: хотите, защищайтесь. Государство в этом отношении свои действия произвело», - заявил министр.