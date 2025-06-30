Проверка не смогла определить антибиотик, после которого скончался пациент в Жамбылской области

Правоохранительные органы не смогли установить наименование и серию антибиотика, после введения которого в Жамбылской области скончался пациент, сообщили «Власти» в комитете медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения. Здесь также отметили, что по второму летальному случаю изъята ампула «Цефтриаксон-Акос», а в Алматы проводится внеплановая проверка.

«Согласно данным департамента комитета по Жамбылской области зарегистрированы обращения по двум летальным случаям в процедурных кабинетах от анафилактического шока. При этом, в одном случае в ходе досудебного расследования департаментом полиции Жамбылской области изъята ампула лекарственного средства «Цефтриаксон-Акос, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 грамм», производства ПАО Синтез, Россия, во втором случае в ходе проверки наименование и серию использованного лекарственного средства не удалось определить», - говорится в ответе на запрос.

Что же касается инцидента в Алматы, где после введения антибиотика женщина впала в кому, то здесь проходит внеплановая проверка. При этом, подчеркнули в ведомстве, РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» по факту побочного действия на введение лекарственного средства начата экспертиза.

После проведения внеплановых проверок в Алматы комитет медфармконтроля примет решение в отношении лекарственного средства.

В апреле СМИ сообщали, что в Таразе после введения антибиотика в частных процедурных кабинетах скончались двое мужчин 29 и 50 лет. В середине июня в Алматы 46-летняя женщина впала в кому после введения антибиотика.