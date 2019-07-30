Национальную протеиновую компанию просит бизнес у правительства

Руководство одной из крупнейших казахстанских компаний по производству мяса бройлерной птицы просит правительство разработать национальную протеиновую компанию. Как заявила во вторник в ходе заседания кабинета министров вице-президент компании «Макинская притефабрика» Рабига Туксеитова, бизнесу нужны длинные и дешевые деньги, желательно под 2-3%, чтобы привлечь инвесторов для развития этой сферы.

«У нашей компании есть амбициозные цели, мы хотим довести производство мяса птица до миллиона тонн в течение 10 лет. Основанием для такой цели послужило то, что сегодня в мире растет потребление протеина. А основные игроки на этом рынке – Америка, Китай, Бразилия и Европа – практически уменьшают объемы своего производства», - рассказала Туксеитова.

По ее словам, американцы уже достигли своего пика, Бразилия, Китай и Европа уменьшают производство из-за неблагополучной ветеринарной ситуации, в частности, из-за птичьего гриппа и чумы свиней. Все это дает Казахстану преимущества по кормовой базе и пастбищам.

«Нам точно нужно производить мясо и поставлять миру доброкачественную органически чистую продукцию», - пояснила вице-президент компании, отметив, что в связи с этим они планируют расширить ареал своего присутствия на внутреннем рынке: производить в Акмолинской области 120 тыс. тонн, в Восточном Казахстане – 600 тыс. тонн, и в Южном Казахстане – еще порядка 200 тыс. тонн.

«Естественно, для такой амбициозной цели нужна хорошая национальная протеиновая программа, которая бы предусматривала меры господдержки. И, как одной из главных мер поддержки мы бы считали – это предоставление дешевых и длинных кредитов. Это где-то 2-3%, что привлечет инвесторов к этой отрасли и даст возможность сделать эти проекты достаточно окупаемыми. У нас такая просьба к вам, чтобы такие меры господдержки точно были предусмотрены», - попросила в этой связи премьер-министра Аскара Мамина Туксеитова.