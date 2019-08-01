Рекордно низкий конкурс на гранты зарегистрирован в текущем году – МОН

Всего около трех тысяч выпускников не смогли получить государственные гранты. Как заявила в четверг в ходе брифинга вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова, в текущем году зафиксирован рекордно низкий конкурс на одно место.

«Если 64 тыс. подавали (на получение грантов - V), из них участвовали почти 54 тыс., плюс ещё 5 тыс. При этом, я хотела бы отметить, что ежегодно со стороны местных исполнительных органов, акиматов городов и областей оказывается большая поддержка, выделяются дополнительные гранты. В прошлом году это количество было 3 тыс., в этом году, возможно, будет столько же или выше. Это зависит от социально-экономического развития региона, от потребностей в кадрах», - рассказала Жакыпова.

Вместе с тем, признала вице-министр, в этом году зарегистрирован рекордно низкий конкурс на одно место.

«По некоторым направлениям есть каждый желающий, который может получить конкурс. В связи с чем, пользуясь этой возможностью, мы хотели бы обратиться к нашим школьникам, которые пойдут в завершающие классы и родителям. Сейчас очень важно вместе с вашими детьми определить то направление, по которому в государстве есть наибольший спрос. Это, как я уже отметила, инженерные, строительные направления, подготовка учителей», - добавила она, отметив, что в этом году много обладателей «Алтын белгi» выбирали инженерное направление, педагогическое, естественно-научное, физику, математику.