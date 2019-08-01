40-градусная жара сохранится в августе на юге Казахстана

«Казгидромет» представил консультативный прогноз на август. По данным синоптиков, на юге, востоке и в центре Казахстана ожидается 40-градусная жара.

«В августе средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатической нормы в северо-западной половине, а в юго-восточной половине – выше нормы на 1°С. Количество осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы – в центре, юге, юго-востоке и местами на востоке», - сообщают синоптики.

В течение первой декады с влиянием активного циклона на большей части республики ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные, а также усилением ветра. Лишь на юге сохранится малооблачная погода.

Температура воздуха в первой декаде ожидается: на западе, северо-западе +15+25°С, на севере +17+25°С, в центре +25+33°С, на востоке +30+38°С, на юге, юго-востоке +30+38°С.

В середине первой декады с выносом теплых воздушных масс ожидается прояснение облачности и повышение температуры воздуха: на западе, северо-западе до +23+31°С, на севере до +25+33°С, в центре и на востоке до +33+39°С, местами до +41°С, на юге и юго-востоке до +33+39°С, местами до +43°С.

«Согласно долгосрочному прогнозу во второй и третьей декаде месяца прохладные с дождями дни будут сменяться кратковременными повышениями температуры воздуха», - заключили в «Казгидромете».