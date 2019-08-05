На юге республики по-прежнему будет сильная жара
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Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

Переменчивая погода с дождями и усилением ветра ожидается в Казахстане 6-8 августа, сообщает РГП «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, шквал, возможен град. Лишь на юге и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков и сильная жара до +35+42°С», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, 6 августа с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана на большей части республики, за исключением западных и северо-западных регионов, ожидается сильная жара. А после, с притоком прохладных воздушных масс с районов Мурманска, на северо-западе, севере и в центре Казахстана температура воздуха постепенно понизится днем до +20+25°С, местами +30°С.

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