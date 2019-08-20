Компания хочет сохранить и защитить открытый и здоровый диалог в сети
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Twitter запретил рекламу государственным СМИ
ФОТО С САЙТА GAGADGET.COM

Социальная сеть Twitter запретила рекламу от новостных медиакомпаний, подконтрольных государствам, пишет «Коммерсантъ». Это объясняется желанием сохранить и защитить открытый и здоровый диалог.

Как указывается в сообщении компании, «эта политика будет применена к новостных медийным компаниям, которые финансово или редакционно контролируются государством». Список таких медиа будут создаваться на основе исследований общественных организаций («Репортеры без границ», ЮНЕСКО и др.) и мнений «известных академических или общественных лидеров в этой области».

Какие СМИ уже попали в «черный список», не сообщается, но Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из социальной сети.

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