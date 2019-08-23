На юге России растет популяция комаров-переносчиков опасных тропических вирусов

Российские эпидемиологи провели масштабное исследование изменения популяции комаров на юге страны и выявили, что насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии, которые являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки, широко распространились вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму, пишет газета «Известия» . Между тем юг России атаковала лихорадка Западного Нила, переносчиками которой также являются комары. По данным Роспотребнадзора, на Кубани зарегистрировано 7 заболевших.

Исследования ученых Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского и специалистов Института общей генетики им. Н.И. Вавилова и МГУ им. М.В. Ломоносова показали, что на черноморском побережье Краснодарского края распространились популяции двух видов комаров – Aedes aegypti и Aedes albopictus, переносчиков опасных тропических лихорадок. Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев, они переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

«Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. Похожая картина наблюдается и в Европе. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию», - рассказал Лукашев.

Ученые исследовали обе популяции комаров в Краснодарском крае, в течение 10 лет собирая во временных водоемах личинок насекомых. Они провели генетический анализ собранных образцов, чтобы выяснить, как насекомые мутируют с течением времени, и оценить их способность к заражению различными инфекциями. После этого полученные данные проанализировали. В Институте Марциновского отмечают, что эти комары продолжают оставаться переносчиками смертельных болезней, имеющих тенденцию к быстрому распространению.

«Если комар-переносчик любой из этих лихорадок укусит лишь одного туриста, этого будет достаточно, чтобы весь регион охватила эпидемия», - заявил Лукашев.

Ученые отмечают, что предотвратить процесс распространения опасных насекомых на государственном уровне практически невозможно, так как комары перемещаются на север по естественным причинам. Но остановить рост их популяции могут сами местные жители, если сократят площади, пригодные для размножения комаров: свободно лежащий мусор, емкости, в которых накапливается вода и т.д.

В ближайшее время ученые продолжат мониторинг, чтобы предотвратить развитие эпидемий тропических лихорадок в стране.