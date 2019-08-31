Кыргызстан и Узбекистан отмечают День независимости
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Токаев направил поздравительные телеграммы Жээнбекову и Мирзиёеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости Кыргызской Республики, сообщила Акорда.

В телеграмме поздравления Токаев отметил, что за годы суверенного развития Кыргызстан прошел путь масштабных преобразований, достигнув значимых результатов в деле государственного строительства. Глава государства подчеркнул, что в Казахстане высоко ценят дружбу, добрососедство и доверительный характер взаимодействия с Бишкеком.

«Убежден, сложившийся между нами открытый и регулярный политический диалог будет и впредь способствовать всестороннему укреплению казахско-кыргызских отношений в духе стратегического партнерства и взаимной поддержки», - говорится в телеграмме.

Также Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана. В поздравительном письме президент отметил большие успехи этой страны, достигнутые за годы независимости, и динамичное развитие казахско-узбекского диалога, основанного на дружбе и общей истории. Токаев подчеркнул продуктивность двусторонних связей и выразил уверенность в поступательном развитии отношений между государствами.

«Уверен, наша совместная работа станет гарантией успеха в дальнейшем расширении многогранного стратегического партнерства между нашими братскими странами», - сказано в телеграмме.

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