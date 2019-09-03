Для улучшения работы в КТЖ пригласят зарубежных менеджеров

«КТЖ не будет продаваться Deutsche Bahn. На сегодня очень многое нужно поправить в работе «Казахстан темир жолы». Да, мы должны довести КТЖ до их (Deutsche Bahn – V) уровня работы, тогда многие проблемы решаться в компании. Поэтому мы приглашаем оттуда менеджеров для улучшения работы», - цитирует Есимова агентство «Казинформ».

Кроме этого, отметил он, КТЖ, «КазМунайГаз» и другие компании в 2020-2021 годах будут выведен на IPO.

«Самрук-Казына» ведет мониторинг рейтинга компаний, и, по словам главы фонда, с низким рейтингом пока остается КТЖ.

«Компаний с низким рейтингом у нас было в прошлом году три, сейчас только одна компания – это железная дорога (КТЖ – V). Мы думаем вывести ее (на высокий уровень – V) в текущем году», - сказал Есимов.

Уточнение: В первой версии новости, опубликованной в 11:55, была допущена ошибка в названии немецкой компании, менеджеров которой планируется пригласить: вместо Deutsche Bahn была указана Deutsche Bank. Vласть приносит извинения читателям.