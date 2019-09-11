В столице начался снос проблемного жилого комплекса «Территория комфорта-1», который начали строить еще в 2004 году. Техническое обследование показало, что здание аварийное, сообщается на сайте акимата города.

Проблемный ЖК посетил глава города Алтай Кульгинов. По словам руководителя проекта по демонтажу ТОО «Нур Астана Курылыс» Алиакбара Умбеталина, бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам.

«Вместо марки №500 застройщик использовал №250. Данная конструкция не подходит для строительства жилых домов. На местах стыков арматуры в некоторых местах нет связки, либо использовали связки из кладочной сетки. Если бы такой дом ввели в эксплуатацию, то под тяжестью и несоответствиям технормам часть дома, если не весь, рухнула бы однозначно», - сказал Умбеталин.

Общее количество дольщиков данного ЖК составляет более 500 человек. Аким столицы отметил, что «главное пришёл инвестор».

«Если на других проблемных объектах есть хотя бы котлован, то у вас же нужно сперва все демонтировать и только после с проектом заходить на строительство. Объект для инвестора рентабелен, участок находится на одной из центральных улиц города. Сейчас нужно нам всем вместе сообща работать. По документации мы поможем», - сказал Кульгинов.

Планируется, что демонтаж блоков ЖК «Территория комфорта-1» закончится до конца года.

Всего в городе 51 незавершенный объект (76 домов). Контролировать процесс строительства долгостроев также будут Nur Otan и депутаты маслихата. До конца года в эксплуатацию введут 10 ЖК.

